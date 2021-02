Zagrał w Pucharze Polski mimo zakażenia koronawirusem. Grozi mu do ośmiu lat więzienia

W sierpniu Jan P. zagrał w meczu Pucharu Polski mimo zakażenia koronawirusem. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia po tym, jak 28-letni piłkarz przyznał się do winy. Mężczyźnie grozi nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta