Wielki hit Widzew - Legia! Gdzie i o której obejrzeć mecz? Transmisja TV

Po ponad dwunastu miesiącach przerwy Widzew Łódź ponownie zmierzy się z Legią Warszawa w 1/16 Pucharu Polski. W ostatnim meczu zespół prowadzony wówczas przez Aleksandara Vukovicia wygrał na wyjeździe 3:2. Środowe spotkanie będzie jedyną szansą na awans do dalszego etapu rozgrywek, dlatego i tym razem drużyna mistrza Polski nie zamierza lekceważyć rywala.

- Nie traktujemy tego meczu w kategorii przeglądu wojsk. Chcemy wygrać to spotkanie, wiemy, że to jest tylko jeden mecz, chcemy zajść jak najdalej w Pucharze Polski. Marzymy o tym, aby wygrać to trofeum i tak też do tego podchodzimy - powiedział na konferencji prasowej Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz poinformował również, że w najbliższym meczu Pucharu Polski zabraknie "dwóch czy trzech zawodników, z racji drobnych urazów". Nowym piłkarzem, który wystąpi w pierwszym składzie Legii z Widzewem Łódź, będzie młody bramkarz, Czarek Miszta. 19-latek zastąpi Artura Boruca. Innym zawodnikiem, który nie pojechał do Łodzi jest Walerian Gwilia, który nabawił się urazu w ostatnim meczu ligowym.

Legia Warszawa wygrała sześć ostatnich spotkań, tracąc zaledwie trzy gole. W odwrotnej sytuacji znajduje się Widzew Łódź, który w I lidze wygrał tylko jedno z pięciu spotkań. Pozostałe trzy zremisował oraz poniósł jedną porażkę. W bezpośredniej rywalizacji między klubami Legia nie przegrała ani jednego spotkania od dwudziestu lat. Środowy mecz będzie 78. potyczką obu drużyn. Eksperci uważają, że Legia wygra kilkoma bramkami

- Jest to zawsze klasyk polskiej piłki, bez względu na to, na jakim poziomie występują aktualnie zespoły. Gramy z mistrzem Polski i aktualnym liderem ekstraklasy. Zarówno dla mnie, jak i dla zawodników jest to spotkanie bardzo prestiżowe i możemy się tylko cieszyć, że będzie nam dane je rozegrać. Oczywiście wiemy, jaką drużyną jest teraz Legia, a na jakim etapie budowy zespołu jesteśmy my. Jedynym minusem jest to, że mecz odbędzie się bez udziału publiczności, bo kibice na pewno byliby dla nas olbrzymim wsparciem - mówił przed środowym spotkaniem trener Widzewa, Enkeleid Dobi.

Widzew Łódź zagra w 1/16 Fortuna Pucharu Polski z Legią Warszawa na własnym stadionie w środę (25 listopada) o godz. 17:40. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport oraz po wykupieniu abonamentu w serwisie internetowym Ipla.tv. Początek transmisji zaplanowano na godz. 17:30. Relację na żywo natomiast będzie można śledzić na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE