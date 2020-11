Cracovia pochwaliła się golem z przewrotki 20-latka. Dał awans do 1/8 finału Pucharu Polski [WIDEO]

Cracovia długo męczyła się w sobotnim spotkaniu 1/16 finału Pucharu Polski przeciwko trzecioligowemu Świtowi Skolwin. Pomimo wielu prób, obrońcy tytułu nie byli w stanie pokonać bramkarza rywali w pierwszej połowie, więc obydwa zespoły schodziły na przerwę przy bezbramkowym remisie. Wiele zmieniło się na początku drugiej połowy.

W 59. minucie, po akcji lewym skrzydłem, piłkarze Cracovii oddali aż trzy strzały na bramkę Świtu, z czego ostatnie znalazło drogę do siatki. Daniel Pik popisał się kapitalnym uderzeniem z przewrotki, a Cracovia po dwóch dniach udostępniła nagranie z jego uderzenia, które pozwoliło zespołowi Michała Probierza wygrać 1:0 i awansować do 1/8 finału Pucharu Polski.

- Bardzo się cieszę. Taką bramkę można było sobie tylko wymarzyć. Najważniejsze, że udało nam się awansować do kolejnej rundy i walczymy dalej - powiedział po spotkaniu Pik, cytowany przez oficjalny profil klubu na Twitterze.

Kolejna runda Pucharu Polski jest zaplanowana na 10 lutego. Finał, jak niemal co roku, ma odbyć się 2 maja. Nadal nie wiadomo, czy uda się go rozegrać na PGE Narodowym w Warszawie, jak było to pierwotnie planowane.