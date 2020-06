Oficjalnie: Finał Pucharu Polski przeniesiony ze Stadionu Narodowego. Boniek podał lokalizację

Od sezonu 2013/14 finały Pucharu Polski rozgrywane są 3 maja na PGE Narodowym w Warszawie. W tym roku jednak, z powodu pandemii koronawirusa i zakazu obecności kibiców na trybunach, wiadomo było, że finał odbędzie się w innym terminie i miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbigniew Boniek mocno o spekulacjach powrotu Ekstraklasy. "Jeżeli mamy udawać, że gramy w piłkę, to w nią nie grajmy"

We wtorek przed południem prezes PZPN - Zbigniew Boniek - poinformował, że finał rozgrywek w sezonie 2019/20 odbędzie się na stadionie w Lublinie. Mecz zostanie rozegrany 24 lipca o godzinie 20:00.

Finał Pucharu Polski w Lublinie

Rząd w porozumieniu z PZPN-em planuje wpuszczenie kibiców na stadiony od 19 czerwca. W tej sprawie przygotowywany jest plan i chociaż nie znamy jeszcze jego szczegółów, to wiemy, że do użytku ma zostać oddane 25 proc. pojemności stadionów. Jeśli plan wejdzie w życie i zostanie też zastosowany do finału Pucharu Polski, to na Arenie Lublin zasiąść będzie mogło 3811 widzów.

W półfinałach Pucharu Polski Cracovia zagra z Legią Warszawa, a Lech Poznań z Lechią Gdańsk. Mecze półfinałowe odbędą się 8 lipca. Trofeum wywalczonego przed rokiem broni Lechia Gdańsk.

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .