Legia Warszawa awansowała do półfinału Pucharu Polski! Dramatyczna końcówka

wawiak80 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Biorąc pod uwagę że dwóch kluczowych piłkarzy jest wykartkowanych na Lecha to myślałem że trener wykorzysta ten mecz do zgrania kogoś w napadzie w miejsce Kante i Wszolka. Oni z Lechem nie zagrają a zmienników nie było widać. Zobaczymy czy to dobry pomysł Vuko.