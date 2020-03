Cracovia pomimo fatalnych wyników w ekstraklasie (cztery porażki z rzędu) była faworytem wyjazdowego starcia z GKS-em Tychy w ćwierćfinale Pucharu Polski. Gospodarze w ostatnim czasie również prezentowali słabą dyspozycję. Po porażce w I lidze z Chrobrym Głogów aż 1:5 zwolniony został Ryszard Tarasiewicz, dotychczasowy trener ekipy z województwa śląskiego, którego zastąpił Ryszard Komornicki.

Pierwsza część gry była bardzo wyrównana. Cracovia nie potrafiła stworzyć dogodnych sytuacji, a na szczególną uwagę mógł zasługiwać fakt, że piłkarze Michała Probierza mieli aż siedem rzutów rożnych. Jednak żaden ze stałych fragmentów gry nie przyniósł im korzyści.

W drugiej połowie goście objęli prowadzenie w 52. minucie. Pelle van Amersfoort posłał precyzyjne podanie do wychodzącego z prawej strony Mateusza Wdowiaka, który najpierw przyjął ją na klatkę piersiową, a później umieścił w siatce tuż przy prawym słupku Konrada Jałochy.

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się skromną wygraną Cracovii, to ładną akcje przeprowadził pierwszoligowiec. Mateusz Piątkowski popędził lewym skrzydłem i zagrał do nieobstawionego Wojciecha Szumilasa, który fantastycznym strzałem z szesnastego metra trafił w samo okienko w 90. minucie! Remis 1:1 utrzymał się do końca regulaminowego czasu, dzięki czemu mieliśmy dogrywkę.

W 102. minucie gospodarze byli o krok od drugiego gola. Szumilas stanął przed niebywałą szansą, ale jego potężny strzał wylądował na poprzeczce bramki Lukasa Hrosso. W ostatnich minutach pierwszej części GKS Tychy miał dwie kolejne świetne okazje. Najpierw Mateusz Piątkowski oddał uderzenie głową, które po raz kolejny odbiło się od poprzeczki, a chwilę później jego strzał obronił Jałocha.

Holender bohaterem Cracovii

W 115. minucie Thiago dograł piłkę w polu karnym do Pelle van Amersfoorta, który ładnym uderzeniem z pierwszej piłki pokonał bramkarza GKS-u Tychy. Ostatecznie zespół Probierza po ogromnych męczarniach i masie szczęścia wygrał z pierwszoligowcem 2:1, zostając pierwszym półfinalistą Pucharu Polski. W pozostałych ćwierćfinałach Miedź Legnica zmierzy się z Legią Warszawa, Stal Mielec z Lechem Poznań, a Lechia Gdańsk z Piastem Gliwice.

