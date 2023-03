Media: ŁKS w nowych rękach. Klamka zapadła. Będzie "kuzynem" klubu z Serie A.

ŁKS Łódź przewodzi tabeli I ligi, ale to nie koniec dobrych wieści dla fanów tego klubu. Włoskie media informują, że rodzina Platków kupi pierwszoligowy zespół za 20-25 mln zł, czyniąc go "kuzynem" m.in. Spezii Calcio. Do zakończenia trwającej od kilku miesięcy sagi brakuje już tylko formalności.

