Prezes Wisły Kraków nie pozostawia złudzeń. To koniec. "Włożyliśmy w to wiele serca"

Wisła Kraków po spadku z ekstraklasy w sezonie 2021/22 zamierza wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Po słabej rundzie jesiennej, niezbędne są do tego wzmocnienia. Sprowadzono siedmiu graczy w zimowym oknie transferowym. Do drużyny Radosława Sobolewskiego dołączyli Sergio Benito, Miki Villar, Tachi Tachi, David Junca, Alex Mula, Igor Sapała i najnowszy nabytek - wypożyczony z Realu Saragossa - James Igbekeme. Media donosiły, że Wisła będzie chciała pozyskać jeszcze bramkarza, ale ostatecznie transfer nie zostanie sfinalizowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu o zwolnieniach z wuefu. "To patologia. Powinno być odwrotnie"

Wisła Kraków kończy z transferami. Teraz czas na wyniki

Jak poinformował Jarosław Królewski na Twitterze, krakowski klub zakończył już poszukiwania nowych zawodników i nie dojdzie do kolejnych transferów w rundzie wiosennej. "Kończymy zimowe okienko transferowe. Włożyliśmy w to wiele serca i nieprzespanych nocy. Liczę, że ciężka i racjonalna pod względem finansowym praca pozwoli nam powalczyć o ekstraklasę. Podziękowania dla Kiko Ramireza, departamentu sportu, prawa i operacji" - napisał prezes Wisły.

"Walczyliśmy". Prezes PZPN ujawnił najnowsze informacje ws. meczu Polska - Albania

Choć na stadionie przy ulicy Reymonta nie pojawią się nowi zawodnicy, to niewykluczone, że z klubu odejdą etatowi piłkarze. Jak podkreślił Królewski, wszystko będzie zależało od ich wyników i osiągnięć. "Możliwe jeszcze transfery out - trwają w tym temacie rozmowy. Będziemy monitorować również sytuacje zawodników z kartą w ręku. Reszta w nogach i głowach piłkarzy oraz sztabu. Wyniki będą jedyną właściwą oceną" - dodał prezes.

Już niedługo do rywalizacji powinien powrócić również Jakub Błaszczykowski. 108-krotny reprezentant Polski doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie w sierpniu 2021 roku i potrzebna była operacja. Stan piłkarza poprawia się z każdym dniem. Co więcej, w środę Wisła zgłosiła 37-latka do pierwszoligowych rozgrywek, co oznacza, że może on wystąpić już w najbliższych meczach rundy wiosennej.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Xavi mówi o Lewandowskim. Jaśniej się nie da. "Zmienił mentalność drużyny"

Po 20. kolejkach I ligi krakowianie zajmują dopiero 7. miejsce. Do prowadzącego ŁKS-u Łódź tracą już 11 punktów. W kolejnym spotkaniu Wisła zmierzy się z Odrą Opole. Mecz zaplanowano na piątek 24 lutego. Początek o godzinie 20:30.