Niesamowita końcówka w hicie I ligi. Ruch wyrwał wygraną w ostatnich sekundach

W piątek rozpoczęła się druga wiosenna kolejka zmagań w I lidze. W pierwszym spotkaniu GKS Tychy przegrał u siebie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 0:1. Tym samym zespół z Niecieczy potwierdził, że chce walczyć o powrót do elity. Z kolei o godz. 20.30 rozpoczął się prawdziwy hit - Puszcza Niepołomice podejmowała u siebie Ruch Chorzów. Było to więc starcie wicelidera - Ruchu, z trzecim zespołem tabeli - Puszczą. Goście w przypadku zwycięstwa mogli zrównać się punktami z liderującym ŁKS-em. Z kolei, gdyby wygrała Puszcza, ich strata do lidera wynosiłaby jeden punkt.

Puszcza Niepołomice przegrała z Ruchem Chorzów w hicie I ligi. Zadecydowała końcówka

Spotkanie rozpoczęło się od kilku nieudanych prób ataku piłkarzy Ruchu. Chorzowianie próbowali konstruować akcje w ofensywie, jednak nie skutkowało to oddaniem strzału na bramkę. Z kolei Puszcza już w pierwszej akcji zagroziła Ruchowi. W piątej minucie po zamieszaniu w polu karnym piłkę złapał jednak bramkarz gości Jakub Bielecki. Dziesięć minut później z odległości prawie 20 metrów od bramki mocny strzał oddał Jakub Serafin, jednak piłka odbiła się od jednego z graczy Ruchu i wyszła na rzut rożny. Minutę później sytuację sam na sam z bramkarzem miał Thiago, jednak zawodnik gospodarzy był na spalonym.

W kolejnych minutach nie działo się zbyt wiele na boisku. W dalszym ciągu przewagę miała puszcza, która nie potrafiła udokumentować jej bramką. Ruch wyglądał dosyć ospale i niewiele wynikało z akcji chorzowian. Niewykluczone, że wpływ na to miały warunki atmosferyczne. W Niepołomicach mocno padało i było śliskie boisko. Do przerwy na tablicy wyników był bezbramkowy remis, jednak ze wskazaniem na gospodarzy, którzy wyglądali nieco lepiej.

Pierwsze minuty drugiej połowy były już intensywniejsze. Tuż po zmianie stron Ruch powinien wyjść na prowadzenie. Strzał oddawał Przemysław Szur, a po chwili poprawiał Artur Plaskowski, jednak uderzenie zostało zablokowane i na tablicy wyników wciąż było 0:0. Chwilę później świetną okazję do odpowiedzi mieli gospodarze po uderzeniu Artura Siemaszko. Bramkarz Ruchu w ostatniej chwili zdążył zainterweniować.

Druga połowa była bardziej wyrównana od pierwszej. W kolejnych minutach obie drużyny konstruowały ładne akcje i gra toczyła się od jednego pola karnego do drugiego. Bramek jednak nie oglądaliśmy aż do samej końcówki i wydawało się, że padnie bezbramkowy remis. Jednak w ostatniej akcji meczu Łukasz Janoszka wpakował piłkę do bramki Puszczy, wykorzystując dokładne dośrodkowanie z prawego skrzydła.

Było to bardzo cenne zwycięstwo, gdyż pozwoliło chorzowianom zrównać się punktami z ŁKS-em Łódź, który jednak rozegrał mecz mniej. Ruch powiększył jednak przewagę nad pozostałymi rywalami i jest na dobrej drodze, by wrócić do ekstraklasy. Trzecie miejsce nadal zajmuje Puszcza Niepołomice.