Szymon Marciniak "spada" do I ligi. Hit. Będzie gorąco

Szymon Marciniak przeżywa ostatnio świetny zawodowy okres. Jako pierwszy w historii polski sędzia główny poprowadził finał mistrzostw świata, który na długo zostanie zapamiętany. Głównie z uwagi na kapitalne widowisko sportowe, ale również z powodu doskonałej pracy arbitrów. 42-latek był bardzo chwalony przez media i ekspertów z całego świata. Po mundialu nie miał wiele czasu na odpoczynek i prowadził spotkania w Egipcie, Arabii Saudyjskiej i na Cyprze.

Szymon Marciniak poprowadzi mecz Wisły Kraków z Arką Gdynia

Niedawno Marciniak wrócił także do sędziowania w Polsce i był rozjemcą w dwóch meczach ekstraklasy (Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin oraz Piasta Gliwice z Rakowem Częstochowa). Już w najbliższy weekend arbiter poprowadzi kolejne starcie, ale tym razem w I lidze. PZPN przekazał, że Marciniak posędziuje w meczu Wisły Kraków z Arką Gdynia. Asystentami Marciniaka będą Tomasz Listkiewicz oraz Krzysztof Nejman. Sędzią technicznym będzie Filip Kaliszewski, a w wozie VAR znajdą się Łukasz Szczech i Tomasz Marciniak.

Zbliżające się starcie będzie bardzo ważne dla Wisły Kraków. Drużyna prowadzona przez Radosława Sobolewskiego zamierza jak najszybciej wrócić do ekstraklasy i aby tego dokonać, musi regularnie punktować. W poprzedniej kolejce pokonała 2:0 Resovię Rzeszów. Teraz czeka ją trudniejsze zadanie, ponieważ Arka również liczy się w walce o awans do elity, a ostatni raz w Gdyni "Biała Gwiazda" wygrała w 2011 roku. Ponadto Wisła podejdzie do tego spotkania osłabiona. Będzie musiała poradzić sobie bez Vullneta Bashy, który naderwał mięsień dwugłowy. Albańczyk ma być niezdolny do gry przez około trzy tygodnie.

Wisła Kraków po 19 kolejkach zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów. Do miejsc gwarantujących udział w barażach o awans do ekstraklasy traci trzy punkty. Z kolei Arka plasuje się na czwartej pozycji i ma na koncie 31 punktów. Spotkanie obu drużyn odbędzie się w sobotę o 17:30.

