Królewski szczerze o sytuacji finansowej Wisły. Dał nadzieję. "Trzech potencjalnych inwestorów"

Jarosław Królewski pod koniec ubiegłego roku wyraził chęć opuszczenia Wisły Kraków i sprzedaży swoich akcji, ale ostatecznie został w klubie i został jego większościowym akcjonariuszem. Pod koniec grudnia Wisła Kraków poinformowała, że Królewski jest posiadaczem ponad 53 proc. akcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Orlen pozostał przy Wiśle Kraków, a ta może niedługo pozyskać nowego inwestora

Wisła Kraków boryka się ciągle z różnorakimi problemami finansowymi. W rozwiązaniu ich pomógłby z pewnością inwestor, który może pojawić się w krakowskim klubie. - Dziś mamy w procesie trzech potencjalnych inwestorów i jeden z tych tematów jest bardzo zaawansowany. Do końca marca będziemy wiedzieć nieco więcej. Najbardziej zaawansowany inwestor zapewne otrzyma wyłączność na rozmowy. Uważam, że cały czas posuwamy się do przodu, ale do hurra optymizmu jeszcze daleko - powiedział Jarosław Królewski w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

Chociaż Wisła Kraków spadła z ekstraklasy w poprzednim sezonie, to dalej ma być trzecią lub czwartą siłą w polskiej piłce pod względem marketingowym. Dzięki temu Orlen pozostał sponsorem Wisły. - Cieszymy, się że Orlen nadal nas wspiera. Nie zdecydowały o tym żadne naciski czy błagania, po prostu uznano, że warto kontynuować ten projekt. Wielki szacunek dla tej organizacji, że nie zostawiła klubu w momencie kryzysu sportowego tak dużej firmy, jaką jest Wisła. To demonstracja wartości stojących za sportem. Kibic z drużyną nie jest tylko wtedy, gdy jest dobrze. Społeczność Wisły udowadnia, że warto być przy tym klubie nawet w 1. Lidze, co potwierdza także zainteresowanie meczami czy frekwencja - stwierdził Królewski.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Właściciel Wisły odpowiedział także na pytanie, czemu do klubu ściągnięto zimą pięciu Hiszpanów. - Przyjąłem ostatnio założenie, że Polacy powinni stanowić mniej więcej połowę kadry. Chyba zdaje sobie pan sprawę, że bardzo trudno byłoby walczyć o cokolwiek z samymi młodymi Polakami w składzie, szukając równocześnie potencjału sprzedażowego. Uważam, że na dziś nasza kadra jest optymalna. Niezależnie, czy to będą Hiszpanie czy coś bardziej multi-kulti – nie mam z tym problemu. Zresztą pierwszy mecz pokazał, że nie jest u nas tak źle z polskimi piłkarzami i stanowili około połowę składu.

W miniony weekend Wisła Kraków wróciła do rozgrywek I ligi. "Biała Gwiazda" wygrała u siebie 2:0 z Resovią Rzeszów. Tym samym drużyna z Krakowa zajmuje 10. miejsce w tabeli i ma na koncie 27 punktów. Do pierwszego ŁKS-u Łódź traci 11 punktów, ale już do szóstego Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, czyli miejsca premiującego grą w play-offach o awans, tylko trzy punkty.

Kolejne spotkanie Wisła Kraków rozegra w sobotę 18 lutego na wyjeździe z Arką Gdynia.