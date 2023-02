Nowy wicelider w I lidze. Zwycięski gol w 98. minucie

W piątek 10 lutego po prawie trzymiesięcznej przerwie powróciły rozgrywki I ligi. Na inaugurację rundy wiosennej Sandecja Nowy Sącz wygrała 3:0 z Górnikiem Łęczna, a Wisła Kraków pokonała 2:0 Resovię Rzeszów. W sobotę odbyły się kolejne trzy spotkania.

Ruch Chorzów nowym wiceliderem I ligi, Arka Gdynia i Stal Rzeszów z trzema punktami

Drugiego dnia po powrocie rozgrywek pierwszoligowych do gry weszły zespoły walczące o awans do ekstraklasy. Na początek o 15:00 Stal Rzeszów zmierzyła się z Puszczą Niepołomice, która zimę spędziła jako wicelider rozgrywek. Rzeszowianie dość niespodziewanie pokonali 1:0 zespół z Niepołomic i dzięki temu awansowali na 5. miejsce w tabeli. Jedyną bramkę w meczu zdobył Serb Andreja Prokić. Dla Stali to trzeci ligowy mecz z rzędu bez porażki.

O 17:30 na stadionie w Gliwicach, który jest tymczasowym "domem" Ruchu Chorzów, rozpoczął się mecz chorzowian z Chrobrym Głogów. Przez większość meczu utrzymywał się bezbramkowy remis, co było zasługą bardzo dobrze dysponowanych bramkarzy. W 81. minucie sędzia pokazał czerwoną kartkę Mavroudisowi Bougaidisowi i zespół z Głogowa musiał radzić sobie w osłabieniu. Wykorzystał to Ruch, który w doliczonym czasie gry, dokładnie w 98. minucie strzelił zwycięskiego gola. Tomasz Foszmańczyk pewnie wykorzystał rzut karny po zagraniu ręką jednego z zawodnika Chrobrego. Ruch na oczach ponad 8 tysięcy kibiców wywalczył trzy punkty.

Ostatnim sobotnim meczem było starcie Zagłębia Sosnowiec z Arką Gdynia. Pierwsza połowa była całkowitą dominacją Zagłębia, któremu jednak zabrakło skuteczności. Piłkarze z Sosnowca oddali siedem strzałów, a Arka ani jednego. Po zmianie stron Zagłębie bardzo szybko wyszło na prowadzenie. W 50. minucie gola zdobył Szymon Sobczak. Gdyński zespół zdołał się otrząsnąć i już siedem minut później było 1:1 po trafieniu młodzieżowca Kacpra Skóry. To nie koniec trafień gdynian. W 62. minucie Bartosz Rymaniak wyprowadził Arkę na prowadzenie. Do końca meczu nic się już nie zmieniło i trzy punkty pojechały do Trójmiasta.

W tabeli wciąż na czele ŁKS Łódź, który swój mecz rozegra w niedzielę. Na 2. miejsce wskoczył Ruch, który wyprzedził Puszczę. Tuż za podium znajdują się Arka Gdynia i Stal Rzeszów, a więc zwycięzcy pozostałych sobotnich spotkań.