Wisła Kraków pozbyła się niechcianego zawodnika. Absolutnie nieudany transfer

Ivan Borna Jelić Balta trafił do Wisły Kraków latem 2022 roku. Chorwacki pomocnik miał zagwarantować solidność w środku pola i pomóc drużynie w szybkim powrocie do ekstraklasy. Tylko że piłkarz kompletnie rozczarował, a kibice domagali się posadzenia go na ławce lub nawet zwolnienia. 30-latek wystąpił w 19 spotkaniach w tym sezonie, w których zanotował tylko dwie asysty. Władze Wisły wystawiły go na listę transferową i tuż przed zamknięciem zimowego okna pozbyły się niechcianego zawodnika, choć jedynie tymczasowo.

Wisła Kraków pozbywa się niechcianego zawodnika. Ivan Borna Jelić Balta idzie na wypożyczenie

W środę 1 lutego krakowski klub poinformował o wypożyczeniu Chorwata do FK Sarajevo. Balta spędzi w bośniackim klubie drugą część sezonu 2022/23. Pomocnik nie opuszcza drużyny Radosława Sobolewskiego definitywnie. Jego kontrakt z Wisłą obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, więc niewykluczone, że po upływie okresu wypożyczenia, ponownie wróci na boiska I ligi.

Balta ma dosyć bogate CV. Karierę zaczynał w chorwackich klubach: NK Bjelovar i NK Mladost Zdralovi. Następnie wyjechał do Niemiec, gdzie grał dla SV Hellas 94 Bietigheim i Stuttgarter Kickers. Po kilku latach wrócił do ojczyzny i do byłego klubu, czyli Mladost Zdralovi. Później reprezentował NK Rudes oraz NK Varazdin. Był też zawodnikiem Arsenału Kijów, skąd trafił do FC Koper, a następnie do Wisły Kraków.

Drużyna Sobolewskiego dokonała również kilku wzmocnień przed startem rundy wiosennej. Nowy dyrektor sportowy klubu, Kiko Ramirez, sprowadził do drużyny aż sześciu piłkarzy - Igora Sapałę (Raków Częstochowa) i pięciu Hiszpanów: Alexa Mulę (Malaga), Davida Juncę (Girona), Alberto Rodrigueza Baro (Atletico Madryt), Mikiego Villara (Ibiza) oraz Sergio Benito (Rayo Vallecano).

Na półmetku sezonu Wisła Kraków zajmuje 10. lokatę z dorobkiem 24 punktów. Do ostatniego miejsca gwarantującego grę w barażach o ekstraklasę traci cztery punkty. Liderem jest ŁKS Łódź z 37 punktami na koncie. Klub z Reymonta wznowi rywalizację w I lidze 10 lutego. Tego dnia zagra z Resovią Rzeszów.