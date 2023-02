Cios w Wisłę Kraków przed walką o ekstraklasę. Klub przekazał fatalne wieści

Wisła Kraków wróciła do kraju po trzytygodniowym zgrupowaniu w Turcji. Podczas obozu w Antalyi drużyna Radosława Sobolewskiego zmierzyła się m.in. z Neftchi Fergana (0:0), Wisłą Płock (5:1), FC Hebarem Pazardzhik (1:0) i LASK Linz (1:3). Sparingi miały przygotować zespół do wznowienia rozgrywek I ligi. Okazuje się, jednak że nie wszyscy kibice będą mogli śledzić ich zmagania z trybun.

Liczba miejsc na stadionie Wisły Kraków mocno ograniczona

Wisła Kraków mogła poszczycić się największą frekwencją, jeśli chodzi o mecze domowe na poziomie zaplecza ekstraklasy. Na stadion im Henryka Reymana, którzy może pomieścić ok. 33 tysiące kibiców przychodziło średnio 15 tysięcy osób. Drugi w tym zestawieniu jest Ruch Chorzów z frekwencją na poziomie 8 tysięcy osób.

Wisła Kraków wydała komunikat, w którym można przeczytać, że przez modernizację stadionu spora jego część zostanie zamknięta. Będzie to duży cios dla jej fanów, gdyż obiekt będzie mógł pomieścić na wiosnę ok. 10 tys. kibiców. "Wisła Kraków dokłada wszelkich starań, by móc rozgrywać mecze przy udziale jak największej liczby fanów, którzy stanowią wielką wartość dla klubu, będąc ogromnym wsparciem dla drużyny" - czytamy na oficjalnej stronie pierwszoligowca.

Osoby, które wykupiły karnet w strefie przeznaczonej aktualnie do remontu, zostaną przydzielone na inne miejsca z dostępnych trybun. "Proces zmiany miejsca będzie odbywał się w turach, aby zapewnić wybór najlepszego miejsca posiadaczom karnetów. O starcie procesu poinformujemy w osobnym komunikacie. Po jej zakończeniu uruchomiona zostanie sprzedaż biletów, która obejmie wyłącznie trybunę północną (sektory C1-C5), gdyż trybuna E przeznaczona będzie wyłącznie dla karnetowiczów" - napisano w oświadczeniu.

Wisła Kraków aktywnie działa na rynku transferowym w trakcie zimowego okna. Zespół prowadzony przez Radosława Sobolewskiego sprowadził już Igora Sapałę (Raków Częstochowa) oraz pięciu Hiszpanów: Alexa Mulę (Malaga), Davida Juncę (Girona), Alberto Rodrigueza Baro (Atletico Madryt), Mikiego Villara (Ibiza) oraz Sergio Benito (Rayo Vallecano). Do tego zestawienia może wkrótce dołączyć Jesus Alfaro, o czym profil Primicias (RumoreFutbol) poinformował na Twitterze.

Wisła Kraków wznowi rywalizację w I lidze 10 lutego, kiedy zagra przeciwko Resovii Rzeszów. Obecnie zespół prowadzony przez Radosława Sobolewskiego jest na dziesiątym miejscu z 24 punktami i traci cztery punkty do Arki Gdynia, zajmującej ostatnie miejsce gwarantujące grę w barażach o ekstraklasę. Liderem jest ŁKS Łódź z 37 punktami z przewagą trzech punktów nad drugą Puszczą Niepołomice i pięciu punktów nad trzecim Ruchem Chorzów.