Media: Kolejny Hiszpan w Wiśle Kraków? Wymusza odejście z klubu, tak chce do Polski

Wisła Kraków aktywnie działa na rynku transferowym w trakcie zimowego okna. Zespół prowadzony przez Radosława Sobolewskiego sprowadził już Igora Sapałę (Raków Częstochowa) oraz pięciu Hiszpanów: Alexa Mulę (Malaga), Davida Juncę (Girona), Alberto Rodrigueza Baro (Atletico Madryt), Mikiego Villara (Ibiza) oraz Sergio Benito (Rayo Vallecano). Wygląda na to, że spadkowicz z ekstraklasy wciąż pozostaje przy kierunku z Półwyspu Iberyjskiego.

Kolejny Hiszpan w Wiśle Kraków? Wymusza odejście z obecnego klubu, by wzmocnić Wisłę

Profil Primicias (RumoreFutbol) poinformował na Twitterze, że kolejny hiszpański piłkarz mógłby dołączyć do Wisły Kraków. Mowa o 31-letnim Jesusie Alfaro, występującym w barwach CD Badajoz w trzeciej lidze hiszpańskiej. Skrzydłowy ma wywierać presję na klub, by pozwolił mu odejść do Wisły Kraków jeszcze w zimowym oknie transferowym. Argumentem Alfaro jest "bardzo dobra oferta finansowa z Polski". Warto dodać, że Alfaro ma ważną umowę z Badajoz do końca sezonu 22/23.

Jesus Alfaro nigdy nie zagrał w Primera Division i w trakcie swojej kariery występował głównie w niższych ligach hiszpańskich. Skrzydłowy jest wychowankiem Sevilli, który potem grał m.in. w rezerwach FC Barcelony, Realu Zaragoza, Realu Murcia, UD Logrones czy Herculesie CF. Do tej pory Alfaro zagrał w 20 meczach tego sezonu, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Hiszpan w ostatnim meczu z Algeciras CF (1:1) otrzymał czerwoną kartkę i opuścił boisko po 78 minutach.

Wisła Kraków wznowi rywalizację w I lidze 10 lutego, kiedy zagra przeciwko Resovii Rzeszów. Obecnie zespół prowadzony przez Radosława Sobolewskiego zajmuje dziesiąte miejsce z 24 punktami i traci cztery punkty do Arki Gdynia, zajmującej ostatnie miejsce gwarantujące grę w barażach o ekstraklasę. Liderem jest ŁKS Łódź z 37 punktami z przewagą trzech punktów nad drugą Puszczą Niepołomice i pięciu punktów nad trzecim Ruchem Chorzów.