ŁKS walczy o Ekstraklasę. Trener ma plan. "Każdy chciałby być w naszej sytuacji

Na półmetku sezonu 2022/23 ŁKS Łódź znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli I ligi z dorobkiem 37 punktów. Na taki wynik składa się 11 zwycięstw, cztery remisy i trzy porażki. Duży wpływ na sukces zespołu ma Kazimierz Moskal, który latem 2022 roku powrócił na ławkę trenerską drużyny. ŁKS jest na jak najlepszej drodze, by awansować do ekstraklasy. Zadanie nie będzie jednak proste, o czym w rozmowie "Przeglądem Sportowym" opowiedział szkoleniowiec.

REKLAMA

Zobacz wideo PZPN poszedł na całość. "Wybór z najwyższej półki"

Kazimierz Moskal ujawnił plan na drugą część sezonu ŁKS-u Łódź. "To pewnie będzie najtrudniejsza runda dla mojego zespołu"

Moskal opowiedział m.in. o obszarach, w których ŁKS musi się poprawić, jeśli w sezonie 2023/24 chce zostać beniaminkiem ekstraklasy. - To pewnie będzie najtrudniejsza runda od dawna dla mojego zespołu. (...) Zawsze można snuć teorię, że lepiej atakować lidera z dalszej pozycji, ale myślę, że siedemnaście pozostałych zespołów ligi chciałoby być w takiej sytuacji, jak my. Sytuacja jest komfortowa, ale jednocześnie nakłada na nas dodatkową presję. (...) Musimy zaprezentować pełnię swoich możliwości, ta gotowość musi być pod każdym względem. Sportowym, mentalnym, ale również organizacyjno-finansowym, żeby spokojnie móc przez tę rundę przejść - podkreślił Moskal.

Pierwszy wywiad Santosa w Polsce. Ma już swój pomysł na reprezentację

Kilka dni temu piłkarze ŁKS-u wyjechali do Turcji na obóz przygotowawczy. W środę 25 stycznia łodzianie rozegrają pierwszy na zgrupowaniu, a trzeci w tym roku, sparing. Zmierzą się z drugoligowcem z Austrii Admirą Wacker Modling. Moskal opowiedział, nad czym zawodnicy będą pracować w Turcji. Postarają się przede wszystkim udoskonalić techniczne aspekty gry.

- Szlifujemy wszystkie elementy, zarówno grę w defensywie, jak i skuteczność pod bramką rywala. Patrząc z mojej perspektywy na poprzednią rundę, ja chciałbym, żebyśmy lepiej kontrolowali mecze, szczególnie po strzeleniu gola na 1:0. Było kilka takich spotkań, w których nam tego brakowało. Życzyłbym sobie, żeby pod tym względem pójść do przodu, żeby ŁKS w takich momentach umiał trzymać inicjatywę i nie dopuszczał przeciwnika do sytuacji - kontynuował.

Ważnym punktem w planie Moskala są również kibice. Szkoleniowiec zaapelował do fanów, by tłumnie przychodzili na trybuny i dopingowali piłkarzy. - Nie chcę powiedzieć, że kwestia awansu to albo teraz, albo nigdy, ale to jest taki moment, kiedy nasz nowy stadion i mecze rozgrywane u siebie były atutem po naszej stronie. Chciałbym, żeby na trybuny przychodziło więcej kibiców, kiedy jeśli nie teraz, gdy jesteśmy w takim miejscu - zakończył.

Kibice Juventusu mszczą się coraz bardziej po wyroku. Setki milionów euro strat

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

ŁKS Łódź rozpocznie rundę wiosenną od meczu z GKS-em Tychy. Spotkanie zaplanowano na 12 lutego. Zanim jednak piłkarze Moskala wrócą do rywalizacji ligowej, to rozegrają trzy sparingi - z Admirą Wacker Modling, Worskła Połtawą i FK Csikszereda Miercurea Ciuc.