20 mln zł na sport. Katowice wydadzą fortunę. Większość na GKS

GKS Katowice to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich klubów, wciąż czekających na powrót do Ekstraklasy. Wraz z przeniesieniem na nowy Stadion Miejski, awans do najwyższej klasy rozgrywkowej będzie jednym z celów zespołu wspieranego przez miasto. Kibice mogą dodatkowo zacząć zacierać ręce, gdyż lokalny samorząd przeznaczył spore środki na rozwój klubu.

GKS Katowice z dużym wsparciem od samorządu

Jak informuje "Dziennik Zachodni", katowicki samorząd przekaże 20 mln zł na miejscowe kluby, w tym największą część, bo aż 17,450 mln zł, do tamtejszego GKS-u. To decyzja podjęta w ramach zadania "Organizacji uprawiania sportu". Nie wszystko pójdzie jedynie na sekcję męskiej piłki nożnej. Drugą co do wielkości kwotę otrzyma KS AZS AWF Katowice (620 tys. zł). Następne w kolejności są Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego Silesia Rebels (440 tys. zł), AZS Uniwersytet Śląski (355 tys. zł), Fundacja Naprzód Janów Katowice (260 tys. zł). KKS Mickiewicz i UKS SP 27 Katowice otrzymają po 160 tys. zł, KS Rozwój Katowice dostanie 120 tys. zł, a UKS Sokół 43 i LGKS 38 Podlesianka po 110 tys. zł. Mniejsze kluby otrzymały kwoty sięgające maksymalnie kilkudziesięciu tysięcy.

Pozostałe 2,5 mln zł miasto przeznaczone zostanie na upowszechnianie sportu i turystyki. Katowice starają się w ten sposób rozbudować infrastrukturę sportową dla mieszkańców.

- Jednym z priorytetów, jeśli chodzi o działania miasta jest promocja zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wśród katowiczan. Z jednej strony chcemy stwarzać możliwości do uprawiania sportu, z drugiej do oglądania atrakcyjnych wydarzeń sportowych, z trzeciej natomiast zapewnić optymalne warunki do szkolenia najmłodszych pasjonatów sportu. Dlatego oprócz rozbudowy infrastruktury sportowej wspieramy działalność klubów sportowych - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Są to dobre wieści dla kibiców GKS-u Katowice. Kolejne po tych o trwających pracach nad budowa ich nowego obiektu. Według informacji podawanych przez portal "gol24.pl" budowa na Załęskiej Hałdzie rozpoczęła się na dobre. Na terenie nowego kompleksu powstały już pierwsze podstawy trybun oraz zarys hali sportowej, która ma być umiejscowiona zaraz obok nowego stadionu. Sprawa stadionu GKS-u Katowice jest jednym z głównych tematów piłkarskich kibiców w stolicy Śląska od wielu lat. Stary obiekt przy ul. Bukowej, w połowie leżący w Chorzowie, od lat wymagał kompletnej renowacji.

GKS Katowice zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli I ligi. Po 18 spotkaniach katowiczanie mają zdobyte 27 punktów i na wiosnę mogą powalczyć o awans do ekstraklasy. Od szóstego miejsca dającego prawo gry w barażach dzieli ich zaledwie jeden punkt. Piłkarze tego klubu na boiska powrócą 3 lutego, wówczas podejmą na wyjeździe GKS Tychy.