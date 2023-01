Wisła Kraków wygrała batalię o pieniądze z Saudyjczykami. FIFA nakłada surową karę

Wisła Kraków ma za sobą fatalną rundę jesienną I Ligi. Zespół zajmuje dopiero 10. miejsce i jest poza strefą barażową o awans do ekstraklasy. Dodatkowo traci aż 10 punktów do miejsca premiowanego bezpośrednim awansem. Władze klubu nie zamierzają się jednak poddawać i dokonały już kilku wzmocnień tej zimy. Planują również przeprowadzić kolejne transfery, ale potrzebne są dodatkowe pieniądze. Te mogliby otrzymać ze sprzedaży Aschrafa El Mahdioui'ego do Al Taawon FC. W styczniu 2022 roku saudyjski klub zgodził się zapłacić Wiśle aż 2,4 mln euro odstępnego za Holendra, ale słowa nie dotrzymał. Teraz do akcji wkroczyła FIFA.

Wisła dopięła swego ws. Aschrafa El Mahdioui'ego, ale pieniędzy nie odzyskała. FIFA bezwględna dla Saudyjczyków

Już kilka miesięcy temu krakowianie skierowali sprawę do Trybunału FIFA. Organ orzekł, że Al Taawon FC musi do 10 stycznia 2023 roku zapłacić milion dolarów z odsetkami ostatniej raty. Według ustaleń "Gazety Krakowskiej" Saudyjczycy pod koniec roku przelali 15 procent zaległej kwoty, czyli około 150 tysięcy dolarów. To mogło dawać nadzieję, że klub wywiąże się z terminu. Tak się nie stało.

W związku z tym Wisła podjęła kolejne kroki i ponownie interweniowała w FIFA. Polski zespół złożył skargę i wystąpił o zakaz transferowy dla Saudyjczyków. Teraz nowe informacje w sprawie przekazał "Przegląd Sportowy". "FIFA przychyliła się do wniosku. Al Taawon FC zostało ukarane zakazem transferowym z powodu braku zapłaty za transfer Aschrafa El Mahdiouiego" - czytamy. I choć Wisła wygrała bitwę, to wojna nadal pozostaje nierozstrzygnięta.

Pieniądze ze sprzedaży Holendra mogłyby pomóc drużynie wyjść z kryzysu. Tej zimy do Krakowa trafili skrzydłowy Alex Mula i obrońca David Junka. Poza nimi do zespołu dołączył jeszcze Igor Sapała. Teraz Wisła planuje pozyskać kolejnego zawodnika z hiszpańskimi korzeniami. Mowa o Juanrze, a więc piłkarzu trzecioligowego UD Sanse. W przeszłości grał m.in. w rezerwach Atletico Madryt, a także w Realu Murcii i CF Talavera. Na drodze transferu może stanąć jednak wciąż ważny kontrakt Hiszpana. Co prawda, kończy się on już w czerwcu tego roku, więc suma odstępnego nie byłaby wysoka, ale zmagająca się z problemami finansowymi Wisła musi oglądać każdy grosz. Dlatego tak istotne jest, by krakowianie jak najszybciej odzyskali pieniądze za El Mahdiouiego.

W poprzednim sezonie Holender był jednym z liderów i najmocniejszych punktów Wisły, a jego transfer stanowił duże osłabienie. Pomocnik rozegrał w barwach małopolskiej drużyny łącznie 18. spotkań, w których raz zapisał się na listę strzelców.