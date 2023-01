Sensacyjny wicelider I ligi ściąga piłkarza Cracovii. Ma pomóc w walce o awans

Puszcza Niepołomice jest jedną z największych rewelacji tego sezonu I ligi. Zespół zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli i coraz więcej mówi się o awansie ekipy Tomasza Tułacza do ekstraklasy. W tym celu w Niepołomicach postanowiono odpowiednio wzmocnić skład, sprowadzając gracza z najwyżej klasy rozgrywkowej w kraju.

Puszcza Niepołomice ściągnęła gracza Cracovii

Nowym piłkarzem Puszczy został Brazylijczyk Thiago Rodrigues de Souza z Cracovii. Do pierwszoligowego zespołu dołącza na zasadzie wypożyczenia. Umowa z opcją wykupu, obowiązywać będzie do 30 czerwca 2023 roku, poinformował klub na swojej stronie internetowej. "Thiago, witamy w Niepołomicach i życzymy powodzenia!" - napisano.

Nowy zawodnik Puszczy urodził się 18 marca 1997 roku w Brazylii. Mierzy 177 cm wzrostu. Zanim trafił do Polski, reprezentował barwy Cruzeiro, RB Brasil oraz Operario Futebol Clube. Pierwszą drużyną, do jakiej trafił w Polsce była Sandecja Nowy Sącz. Następnie 17 stycznia 2020 roku przeniósł się do Cracovii. W trwającym sezonie w drugim zespole drużyny z Krakowa w trzecioligowych rozgrywkach zaliczył 10 występów i spędził na boisku 777 minut, strzelając 2 gole.

- Bardzo dobrze się czuję, jeszcze nie miałem zbyt wiele czasu, żeby wszystko poznać, bo byłem dopiero na dwóch treningach, ale od razu poczułem ten rodzinny klimat w szatni - opowiada piłkarz w rozmowie z klubowymi mediami.

Puszcza Niepołomice po 18. kolejkach tego sezonu zajmuje drugie miejsce w tabeli tuż za ŁKS-em. Do zespołu z Łodzi tracą tylko trzy punkty. Ich dotychczasowy bilans do 10 zwycięstw, cztery remisy i tyle samo porażek, co dało im 34 punkty i bardzo duże perspektywy w walce o awans do ekstraklasy. Pierwszym meczem po wznowieniu rozgrywek będzie dla nich wyjazd do Rzeszowa na mecz z tamtejszą Stalą.