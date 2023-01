Wisła Kraków przekazała kibicom ważną wiadomość. "Zgadnijcie, kto wrócił"

Jakub Błaszczykowski do Wisły Kraków wrócił w 2019 roku w okolicznościach, o których pamięta wielu polskich kibiców. "Biała Gwiazda" po zawirowaniach właścicielskich chyliła się ku upadkowi, ale w ostatniej chwili pomocną dłoń do Wisły wyciągnął Błaszczykowski razem z Jarosławem Królewskim i Tomaszem Jażdżyńskim. Wszyscy wsparli klub finansowo, a Błaszczykowski próbował pomóc Wiśle na boisku.

Niestety, Błaszczykowskiego trapiły kontuzje. Od początku 2019 roku do teraz zagrał zaledwie 48 meczów. Zdołał strzelić w nich 16 goli i zanotować siedem asyst. Chociaż Błaszczykowski na boisku pojawiał się rzadko, a wiele z jego goli padło z rzutów karnych, to jednak były reprezentant Polski był ważną postacią zespołu i chociażby w sezonie 2019/20 mocno przyczynił się do utrzymania Wisły w lidze.

Nie pomógł jej utrzymać się za to w zeszłym sezonie. Rozegrał tylko dwa mecze. Ostatni raz na boisku pojawił się 21 sierpnia 2021 roku w wygranym przez Wisłę meczu z Górnikiem Łęczna (3:1). 29 sierpnia był w kadrze meczowej na spotkanie z Legią (1:0). A potem już nie zagrał. Na swoim Instagramie poinformował, że na treningu zerwał więzadła krzyżowe.

Przerwa Błaszczykowskiego znacznie się wydłużyła, bo piłkarz chciał rehabilitować się bez operacji, ale niestety ta okazała się konieczna. Były kadrowicz nie pomógł więc swojej ekipie w Ekstraklasie, a jedyny występ na murawie, jaki zaliczył, nastąpił tuż przed ostatnim meczem Wisły w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wyszedł na środek i przeprosił kibiców za spadek, mówiąc, że "zaj…ł".

Jakub Błaszczykowski wraca do treningów

W rundzie jesiennej, w której Wisła rywalizowała na zapleczu Ekstraklasy, też musiała sobie radzić bez Błaszczykowskiego. Dziennikarze i kibice dopytywali cały czas, kiedy Kuba wróci, ale nikt nie potrafił podać dokładnego terminu. Ten, jak się zdaje, zbliża się coraz większymi krokami. Wisła rozpoczęła obóz przygotowawczy w Turcji. Na swoim Instagramie klub poinformował, że Błaszczykowski rozpoczął treningi indywidualne z piłką. "Zgadnijcie, kto wrócił" – czytamy w opisie. Dodano, że indywidualnie w Turcji trenują również Alan Uryga i Zdenek Ondrasek, którzy również zmagali się z ciężkimi kontuzjami i pauzowali przez wiele miesięcy.

Sezon 2022/23 to najprawdopodobniej ostatni sezon Jakuba Błaszczykowskiego w roli zawodowego piłkarza. Sądząc po wypowiedziach Dawida Błaszczykowskiego i Jerzego Brzęczka z przeszłości można wywnioskować, że Jakub będzie chciał jeszcze raz wyjść na boisko i z niego pożegnać się z kibicami.

