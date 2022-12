Oficjalnie: Zmiany w Wiśle Kraków. Królewski większościowym udziałowcem

Przejęcie kolejnego pakietu akcji przez Jarosława Królewskiego jest kolejnym etapem zmian we władzach Wisły Kraków, które rozpoczęły się miesiąc temu. Wówczas Królewski zapowiedział chęć samodzielnego zarządzania "Białą Gwiazdą" i przejęcia większościowego pakietu akcji klubu, co wiązałoby się również z przejęciem całej odpowiedzialności za znajdujący się w kryzysie klub.

"Dla mnie to wybitnie trudna sytuacja, jak również decyzje. Nie mogę pozwolić tej sprawie mieć taki koniec i dać bardziej wpaść w kłopoty klubowi, który po prostu kocham. Postaram się nie zaszkodzić, jak najwięcej poukładać przez najbliższe tygodnie" - pisał Królewski na Twitterze, po tym jak został tymczasowym prezesem klubu. Akcje miał z kolei przejąć od Tomasza Jażdżyńskiego, który zapowiedział opuszczenie Wisły.

Jarosław Królewski większościowym udziałowcem Wisły Kraków

We wtorek 20 grudnia Wisła Kraków poinformowała oficjalnie o tym, że Jarosław Królewski został większościowym udziałowcem pierwszoligowego klubu. Ma on obecnie w posiadaniu 53,68 proc. akcji Wisły, a że na liście wymienionych udziałowców zabrakło już Jażdżyńskiego, należy się spodziewać, że to jego akcje w tym momencie trafiły w posiadanie Królewskiego.

26,84 proc. akcji pozostaje wciąż w posiadaniu byłego kapitana reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego, który wiosną ma również wrócić do gry jako piłkarz "Białej Gwiazdy". Udziałowcami klubu są też Władysław Nowak (3,75 proc.), Adam Adamczyk (3,75 proc) i Adam Łanoszka (3,75 proc.). Pozostałe 8,23 proc. to akcje serii E i F.

Jarosław Królewski, właściciel firmy Synerise, dopiero teraz dysponuje ponad połową akcji klubu, ale jego rządy w Wiśle trwają już od jakiegoś czasu. To jego decyzją do klubu został sprowadzony były trener "'Białej Gwiazdy", Kiko Ramirez, tym razem w roli dyrektora sportowego. Szkoleniowcem Wisły pozostaje Radosław Sobolewski, a klub pozyskał już dwóch nowych piłkarzy - Igora Sapałę (ostatnio Raków Częstochowa) oraz Hiszpana Alexa Mulę.

Po rundzie jesiennej Wisła Kraków zajmuje w tabeli I ligi dopiero 10. miejsce z dorobkiem 24 punktów zdobytych w 18 kolejkach. Do strefy barażowej Wisła traci cztery, a do pierwszej dwójki aż dziesięć punktów. Rundę wiosenną "Biała Gwiazda" rozpocznie meczem u siebie z Resovią w weekend 11-12 lutego.