Żenujące sceny po meczu Wisły Kraków. "Przepraszam, mamy problem z kibicami"

- To nie pomaga, ale jest, jak jest. Musimy sobie jakoś radzić z takimi zachowaniami - zaraz po meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza powiedział bramkarz Wisły Kraków - Mikołaj Biegański. 20-latek mówił już z ręką przyłożoną do prawego ucha. Pewnie nie tylko, by lepiej słyszeć przepytującego go reportera, ale też by nie docierały do niego bluzgi, które płynęły z trybun.

W sobotę po bardzo słabym meczu wiślacy zremisowali 0:0 w Niecieczy. Drużyna Radosława Sobolewskiego jest dopiero na 8. miejscu w tabeli, tracąc dwa punkty do miejsca barażowego i już siedem punktów do pozycji dającej bezpośredni awans do ekstraklasy.

Po kolejnym słabym meczu upust swojej frustracji dali kibice Wisły, którzy licznie stawili się w Niecieczy. Po spotkaniu kibice w wulgarny sposób obrażali zawodników. Jednym z nich był Biegański, który musiał wysłuchiwać obelg w trakcie pomeczowej rozmowy.

Kibice wulgarnie zwyzywali piłkarzy Wisły

- Bardzo przepraszam, ale mamy problem z kibicami - przerwał w pewnym momencie dziennikarz Polsatu. - Nie jest za ciekawie pod płotkiem, do którego podchodzą kibice Wisły Kraków prowokowani przez swoich fanów. Są wyzywani, a to nieładne i nieeleganckie. Kibice powinni wspierać swój zespół, a nie dołować piłkarzy, którzy naprawdę zostawili kawałek zdrowia. Ambicji nie można im odmówić - dodał komentujący spotkanie Marcin Feddek.

Przyśpiewki: "Co wy robicie, wy naszą Wisłę hańbicie" i "Wszędzie jeździmy, tylko się za Was wstydzimy" były zdecydowanie najlżejszymi rzeczami, jakich musieli wysłuchiwać piłkarze Sobolewskiego. Coraz bardziej negatywnie nakręceni kibice używali coraz mocniejszych słów, których nawet nie warto cytować.

Szansę na poprawienie nastrojów wiślacy będą mieli w środę, kiedy zagrają u siebie z Puszczą Niepołomice w Pucharze Polski. W sobotę drużyna Sobolewskiego podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała w I lidze.