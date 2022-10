Wisła Kraków może mieć nowego właściciela. Bardzo bogatego

Trwają poszukiwania nowego inwestora i właściciela Wisły Kraków. Jakub Błaszczykowski i Jarosław Królewski ciągle organizują spotkania z zainteresowanymi. Dotychczas lista chętnych była owiana tajemnicą. Teraz zaczęły pojawiać się doniesienia o konkretnych firmach i nazwiskach.

Bank może przejąć Wisłę Kraków

Zainteresowana przejęciem "Białej Gwiazdy" ma być zagraniczna firma z branży bankowej, której nazwy nie ujawniono. Miało już dojść do spotkania jej przedstawicieli z obecnymi władzami Wisły. Firma jednak wymaga raportu z sytuacji finansowej piłkarskiej spółki.

Jak podaje "Gazeta Krakowska", w grę może wchodzić nie tylko stricte przejęcie klubu, ale także bazy treningowej w Myślenicach. Przy odpowiednich finansach Wisła, z nowym inwestorem, mogłaby kupić tereny od miasta. W środę doszło do spotkania prezesa Władysława Nowaka z burmistrzem Jarosławem Szlachetką, ale to były na razie wstępne rozmowy.

Właściciel Wieczystej właścicielem Wisły?

W grze jest jeszcze nazwisko Wojciecha Kwietnia, czyli właściciela Wieczystej Kraków, która jest rewelacją w niższych ligach. Biznesmen także prowadzi sieć aptek "Słoneczna".

Kwiecień miał już rozmawiać z obecnymi władzami Wisły nt. wejścia do klubu przy ul. Reymonta, ale nie ustalono żadnych konkretów. Sam zainteresowany miał być też zdenerwowany faktem, że sprawa trafiła do mediów.

Zawiła sprawa Wisły Kraków

Krakowskiej drużynie brakuje 10 mln złotych, by mogła dokończyć sezon. Zdecydowani na wyjście z klubu mają być Błaszczykowski z Królewskim. Podawano do wiadomości, że Tomasz Jażdżyński jest przeciwko sprzedaży Wisły. W zeszłym tygodniu oświadczył on w mediach społecznościowych, że domagał się od pozostałych w Wiśle doprecyzowania szczegółów dotyczących sprzedaży klubu. Zaczęły pojawiać się doniesienia o konflikcie we władzach.