Pora nie na rękę? Ruch w mistrzowski sposób zaprasza na mecz o nietypowej godzinie

Zbliżające się spotkanie między Ruchem Chorzów a Arką Gdynia wzbudza emocje kibiców nie tylko ze względu na dobrą formę sportową obu drużyn w tym sezonie. Będzie to pierwszy mecz Ruchu z Arką od 2017 roku i pamiętnego dla wielu fanów Ruchu spadku do I ligi. Wówczas w spotkaniu z Arką, jeszcze na boiskach Ekstraklasy, doszło do niemałych kontrowersji. Klub ze Śląska zdecydował się je przypomnieć.

Ruch Chorzów zagra z Arką Gdynia. "Przyjdź, nawet jeśli godzina jest ci nie na RĘKĘ"

27 maja 2017 roku Arka Gdynia zremisowała 1:1 u siebie z Ruchem Chorzów i zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Z kolei Ruch opuścił szeregi najwyższej klasy rozgrywkowej. Niestety doszło do tego w dość kontrowersyjnych okolicznościach. Rafał Siemaszko zdobył bramkę dla gospodarzy po przyjęciu piłki...ręką, a sędzia Tomasz Musiał po konsultacji z asystentami nie anulował gola. Warto podkreślić, że wówczas niedostępny był jeszcze system VAR. Choć arbiter przeprosił za swoją pomyłkę, to sytuacja wciąż siedzi w głowach chorzowskiego środowiska.

Klub z Chorzowa postanowił wykorzystać okazję zbliżającego się meczu z Arką i przypomnieć wspomnianą potyczkę. Kibiców do przyjścia na mecz zaprasza krótki, nieco ponad minutowy, filmik, w którym na początku zaprezentowane są m.in. sceny sprzed 5 lat z Gdyni i bramka Siemaszki. Lektor wielokrotnie w filmie używa słów "ręka" oraz "musiał", czym nawiązuje do sposobu zdobycia gola oraz nazwiska arbitra. Z kolei hasło promujące mecz brzmi: "16 października będziesz MUSIAŁ pojawić się na Cichej, by w meczu z Arką być prawą RĘKĄ swojej drużyny. Nawet jeśli godzina jest Ci nie na RĘKĘ" - czytamy na oficjalnym profilu Ruchu Chorzów na Twitterze.

Oczywiście klub zaznaczył, że materiał został stworzony wyłącznie w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo urazić. Trzeba przyznać jednak, że marketing Ruchu Chorzów wpadł na świetny pomysł zachęcenia kibiców do przyjścia na mecz z rywalem znad morza.

Ruch Chorzów po 13. kolejkach prowadzi w tabeli I ligi z dorobkiem 26 punktów. Tyle samo "oczek" ma druga Puszcza Niepołomice. Arka Gdynia zgromadziła dotychczas 21 punktów i zajmuje piątą pozycję. Mecz Ruchu z Arką odbędzie się w najbliższą niedzielę 16 października o 12:40.