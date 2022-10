Kolejny cios w Wisłę Kraków. Będzie musiała sobie radzić bez swojego lidera

Wisła Kraków pogrąża się w coraz większym kryzysie. I to na wszystkich polach. W ostatnich dniach w mediach jest głośno o konflikcie między właścicielami klubu. Niedawno z członkostwa w Radzie Nadzorczej Wisły zrezygnował Jarosław Królewski. Ponadto w mediach prezes klubu Władysław Nowak ogłosił, że współwłaściciel Tomasz Jażdżyński nie chce podpisać notatki po spotkaniu władz, na której te miały się zobowiązać do pokrycia dziury budżetowej.

Na boisku nie jest lepiej. Przeciwnie, Wisła notuje fatalną serię. Cztery porażki i jeden remis w pięciu ostatnich meczach spowodowały, że dymisję złożył trener Jerzy Brzęczek. Zastąpił go Radosław Sobolewski. Legenda Wisły nie zdołała przełamać niemocy. Wisła w jego debiucie zremisowała z ŁKS-em 2:2, chociaż po pierwszej połowie prowadziła już 2:0. Teraz zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli, a miała walczyć o awans do ekstraklasy.

A to jeszcze nie wszystko. Podczas meczu z ŁKS-em kontuzji doznał kapitan Wisły, Igor Łasicki. Sprowadzony latem defensor prezentował się w tym sezonie raczej przyzwoicie i jego uraz mógł zmartwić fanów. Okazało się, że kontuzja jest poważniejsza. Jak poinformował klub, Łasicki doznał naderwania mięśnia uda. Teraz czeka go kilka tygodni przerwy. Na pewno nie zagra w sobotnim meczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.

Co ciekawe, Łasicki bardzo niedawno nabawił się identycznego urazu. Miało to miejsce podczas meczu z Ruchem Chorzów, jeszcze przed przerwą na reprezentację. Na szczęście dla Wisły wrócił szybko, bo już na mecz z Chojniczanką. Miał jednak dwa tygodnie na to, żeby się wykurować. Teraz może opuścić więcej gier. "Gazeta Krakowska" dodała, że w tym przypadku mówimy o nowym urazie, a nie odnowieniu poprzedniej kontuzji.

O tym, jak ważny jest Łasicki dla Wisły niech świadczy fakt, że zagrał w tym sezonie we wszystkich meczach, łącznie z Pucharem Polski. Strzelił nawet jednego gola, w wygranym 2:0 meczu z Resovią.