Wisła rozegrała pierwszy mecz bez Brzęczka. Było 2:0, a potem dramat

W poniedziałek Wisła poinformowała, że Jerzy Brzęczek złożył dymisję i nie będzie już szkoleniowcem Wisły Kraków. To skutek fatalnych wyników, jakie notował w ostatnim czasie jego zespół. Zdobył tylko jeden punkt w pięciu ostatnich meczach. Zastąpił go Radosław Sobolewski, dotychczasowy asystent. W czwartek z mediami spotkał się prezes Wisły Władysław Nowak, który odpalił kolejną bombę – oskarżył Tomasza Jażdżyńskiego o to, że ten nie chce podpisać notatki po spotkaniu udziałowców w sprawie dofiansowania klubu. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ>>. I w końcu w piątek Jarosław Królewski zrezygnował z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej klubu. Mówiąc krótko – w klubie panuje duży bałagan, właściciele są skonfliktowani, zespół dołuje. I właśnie w takiej sytuacji Wisła podeszła do meczu z ŁKS-em w debiucie trenera Sobolewskiego w roli pierwszego trenera "Białej Gwiazdy".

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Z Wisłą Kraków nie mogło być gorzej? Pogrąża się sama. "Wojna domowa"

Od pierwszego gwizdka mecz był wyrównany, ale z czasem inicjatywę przejęła Wisła. Brakowało jednak klarownych sytuacji. Próbował Rodado, ale został zablokowany w polu karnym. Z kolei Luis Fernandez trafił w słupek, ale z bardzo ostrego kąta i próbował dośrodkowywać.

Gorąco było dopiero w 15. minucie, kiedy Bobek świetnie obronił strzał głową Rodado. W odpowiedzi goście próbowali szczęścia z rzutu wolnego, ale po uderzeniu Dankowskiego dobrze interweniował Biegański. Z kolei w 26. minucie z wolnego uderzał Fernandez, ale tym razem dobrze zachował się Bobek.

Trzy minuty później przewaga Wisły została udokumentowana bramką. Po dobrej akcji piłka trafiła na lewe skrzydło do Młyńskiego. Ten dograł w pole karne, a Bartosz Jaroch uderzył głową. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Trzeba przyznać, że Jaroch popisał się nie lada trafieniem, bo nie miał łatwej sytuacji, był ustawiony w narożniku pola bramkowego przy bliższym słupku, a mimo tego zdołał strzelić tak, że wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Chaos w Wiśle. "Błaszczykowski i Brzęczek stracili kontakt z rzeczywistością"

Siedem minut później stadion Wisły znowu mógł fetować. Najpierw po tym, jak sędzia Paweł Raczkowski pokazał, że gospodarze będą mieli rzut karny. Okhronchuk kopnął w polu karnym Luisa Fernandeza, który chwilę później w swoim stylu wykorzystał "jedenastkę". Niedługo później miał sporo szczęścia, bo zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Wcześniej jednak ta odbiła się od innej części ciała i dlatego arbiter uznał, że nie kwalifikuje się to na rzut karny. Wisła do przerwy prowadziła 2:0.

Nieudany debiut Sobolewskiego. Wisła wypuściła szansę z rąk

Wydawało się, że Wisła dobrze zaczęła drugą połowę. Mogła prowadzić 3:0 po mocnym strzale Kacpra Dudy z dystansu, ale młody pomocnik Wisły uderzył niecelnie. A w 56. minucie zrobiło się 2:1. Po dośrodkowaniu z prawej strony piłka trafiła do całkowicie niepilnowanego na dalszym słupku Nacho Monsalvego, który wpakował ją do siatki. W 62. minucie powinno być już 2:2. Balongo doszedł do dośrodkowanej na 5. metr piłki, ale jego strzał w dobrej sytuacji był niecelny. Wisła też jednak się odgryzała. Głową uderzał Gruszkowski, a z linii 16. metra uderzał Rodado po dobrej akcji, ale niecelnie. Nie były to jednak tak klarowne okazje.

Klarowną sytuację miał za to Balongo w 68. minucie. I to taką, że ciężko o lepszą. Balongo dostał prostopadłe podanie w pole karne i wyszedł sam na sam z Biegańskim. Golkiper Wisły szybko jednak wyszedł z bramki, skrócił kąt i wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. W 72. minucie mogło się to zemścić. Wprowadzony w drugiej połowie Momo Cisse uderzył kapitalnie ze skraju pola karnego, ale piłka trafiła w poprzeczkę po tym, jak lekko trącił ją Bobek. Jeszcze lepszą okazję miał w 76. minucie Bartosz Talar. Po fatalnym zagraniu na połowie ŁKS-u wiślacy przejęli piłkę. Po dwójkowej akcji Rodado - Talar ten pierwszy wystawił piłkę drugiemu, a ten w polu karnym, mając przed sobą tylko bramkarza, uderzył za blisko niego i Bobek dopisał sobie kolejną świetną interwencję.

I to ta sytuacja zemściła się na wiślakach. W 78. minucie ŁKS miał rzut wolny przy linii pola karnego. Do piłki podszedł Pirulo i nie dośrodkowywał. Popisał się kapitalnym strzałem w kierunku dalszego słupka i wyrównał stan meczu. W 81. minucie po dobrej akcji z pola karnego strzelał Fernandez, ale piłka trafiła w boczną siatkę. W 86. minucie z kolei Pirulo mógł być bohaterem, ale źle przyjął sobie wyłożoną na środek pola karnego piłkę i ta wylądowała w rękach Biegańskiego.

Prezes Wisły zdradza kulisy odejścia Brzęczka. "Nie było to łatwe"