Media: Jarosław Królewski odchodzi z Wisły Kraków!

Wisła Kraków znowu przeżywa burzliwy okres. W poniedziałek klub poinformował, że Jerzy Brzęczek złożył dymisję i nie jest już trenerem zespołu. Na tym stanowisku zastąpił go Radosław Sobolewski. To jednak nie koniec. Zmian w krakowskiej drużynie ciąg dalszy. Do rewolucji dojdzie także w zarządzie klubu.

Zamieszanie w Wiśle Kraków. Królewski odchodzi

Jak poinformował Filip Zieliński z "Przeglądu Sportowego Onet", Jarosław Królewski zrezygnował z funkcji Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wisły Kraków. Jak na razie współwłaściciel drużyny nie przedstawił konkretnych powodów rezygnacji. Do ujawnienia informacji powinno dojść w ciągu najbliższych godzin.

W ostatnim czasie Wisła przeżywa trudne chwile. Po spadku z Ekstraklasy i dobrym początku sezonu na poziomie I ligi, krakowski zespół nie był w stanie wygrać ani jednego z ostatnich pięciu ligowych meczów, przez co spadł na dziewiąte miejsce w tabeli. Na ich koncie widnieje zaledwie 17 punktów. Już jedynie sześć punktów dzieli Wisłę od strefy spadkowej.

A przecież klub miał walczyć o jak najszybszy powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Na ten moment wydaje się to mało realne. Nic więc dziwnego, że w drużynie doszło do lawiny zmian. Niewykluczone, że na odejściu Brzęczka i Królewskiego się nie skończy. Dodatkowo przy Reymonta narasta konflikt między członkami zarządu. W czwartek prezes Władysław Nowak poinformował dziennikarzy, że Tomasz Jażdżyński odmówił podpisania porozumienia ws. dofinansowania klubu, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

