Dosadne komentarze po decyzji Brzęczka. "Zjazd. Skazał się na niebyt"

W poniedziałek 3 października zakończyła się przygoda Jerzego Brzęczka z Wisłą Kraków. Były selekcjoner reprezentacji Polski złożył dymisję, a ta została przyjęta przez władze klubu. W 27 meczach we wszystkich rozgrywkach Brzęczek wygrał tylko siedem spotkań. Dziesięć zakończyło się remisem (jeśli liczyć remis z Olimpią Grudziądz w Pucharze Polski po 90 minutach) i tyle samo porażką.

Dziennikarze skomentowali odejście Brzęczka. "Nie pamiętam większego zjazdu"

Trener, który w 2021 roku był bliski wyjazdu z reprezentacją Polski na Euro 2020, teraz odszedł z klubu z I ligi. I to w takiej atmosferze, że nikt w Krakowie nie będzie raczej tego żałował. Odejście byłego selekcjonera na Twitterze skomentowali dziennikarze największych polskich serwisów.

"No to Jerzy Brzęczek chyba skazał się na ekstraklasowy niebyt w najbliższych lat. Nie wyobrażam sobie, że ktoś go tam jeszcze zatrudni jeśli wcześniej nie pokaże klasy w niższej lidze. Dużo ryzykował idąc do Wisły i tym razem ryzyko się nie opłaciło" – napisał dziennikarz "Weszło!" Przemysław Michalak.

"Jerzy Brzęczek nie dał rady nawet w klubie swojego siostrzeńca. To tylko pokazuje jak przeciętnym jest szkoleniowcem i jak przypadkowa jest jego kariera. Wiem, że wprowadził reprezentację Polski na Euro, ale to żaden sukces" – podsumował dziennikarz TVP Sport Bartosz Wieczorek.

"Tak to się musiało skończyć, zważywszy na grę Wisły w ostatnim czasie. Cóż, funkcja selekcjonera naszej reprezentacji… wyniszcza (Engel, Janas, Nawałka mieli w niej apogeum - żeby nie cofać się bardziej). A Fornalik jest tylko wyjątkiem od reguły…" – ocenił Adam Godlewski.

Ruch Chorzów liderem I ligi i idzie po awans. Trener wygrał zakład

"Nie pamiętam w Polsce większego trenerskiego "zjazdu" w tak krótkim czasie. Przynajmniej nikt nie będzie mówił po latach, że gdyby został z kadrą, bylibyśmy mistrzami Europy" – stwierdził Dariusz Faron z "Przeglądu Sportowego Onet".

"Osobiście współczuję, tak po ludzku, bo na pewno nie życzyłem Brzęczkowi źle, ale też mam nadzieję, że wyciągnie on lekcję o tym, że sprzedawanie wyłącznie negatywnych emocji, budowanie oblężonych twierdz i tworzenie wizerunku 'świat przeciw mnie, przeciw nam' jest destrukcyjne" – podsumował Przemysław Langier z goal.pl.