Czarne chmury nad Brzęczkiem. Właściciel Wisły nie pozostawia wątpliwości

Wisła Kraków ma tylko jeden cel na sezon 2022/2023 - to szybki powrót do ekstraklasy. Ale jak na razie, zespół jest daleki od realizacji planu. Choć jeszcze do niedawna drużyna Jerzego Brzęczka była liderem tabeli, to później coś zacięło się w grze zespołu. W ostatnich pięciu meczach krakowianie zgromadzili zaledwie cztery punkty. Na taki wynik składa się jedna wygrana, trzy porażki i remis. Klub zajmuje aktualnie ósme miejsce w tabeli i traci do liderującego Ruchu Chorzów już pięć punktów.

Czarne chmury nad Brzęczkiem. Królewski staje w obronie trenera

Kibice wciąż liczą na awans, ale jak na razie drużyna zawodzi. Głównego winowajcę tej sytuacji upatruje się w osobie Brzęczka. Niektórzy otwarcie domagają się zwolnienia trenera. Jednak z takim rozwiązaniem nie zgadza się Jarosław Królewski. Współwłaściciel Wisły stanął w obronie szkoleniowca i wyjawił, że nie zamierza podejmować żadnych pochopnych decyzji, przynajmniej przed zakończeniem rundy jesiennej.

"Prywatnie, jako kibic jestem przeciwny wszelkim modyfikacjom w sztabie szkoleniowym, który rozegrał z nowym zespołem 11 meczów i uważam, że jakiekolwiek zmiany przed zakończeniem rundy nie są racjonalne. Głęboko wierze w ten zespół i to, że zakończy rundę na wysokim miejscu" - napisał Królewski na Twitterze.

Na słowa działacza natychmiast odpowiedział jeden z kibiców, który przyznał, że należy wprowadzić radykalne zmiany już teraz. W innym przypadku dojdzie tylko do pogorszenia i tak już trudnej sytuacji. Jednak i z tym zdaniem fana nie zgodził się współwłaściciel krakowskiej drużyny.

"Szanuje Pana zdanie. Prywatnie uważam, że sztab Jerzy Brzęczek, Radosław Sobolewski i Leszek Dyja ma odpowiednie kompetencje, warsztat i doświadczenie. Przed nami jedna z najdłuższych przerw w rozgrywkach w historii ligi spowodowana Mistrzostwami Świata, trwająca ~ 3 miesiące. Będzie czas na korekty" - podkreślił.

Teraz przed piłkarzami Wisły kilka dni wolnego. W 12. kolejce sezonu ich rywalem będzie Chojniczanka Chojnice. To spotkanie zaplanowano na piątek 30 września, na godzinę 20:30.