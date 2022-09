Oficjalnie: Dariusz Dudek zwolniony, jest już jego następca

Komunikat był krótki, ale treściwy. "Decyzją Zarządu MKS Sandecja S.A. trener Dariusz Dudek z dniem dzisiejszym został odsunięty od prowadzenia pierwszej drużyny naszego Klubu" - napisano na oficjalnej stronie Sandecji Nowy Sącz. Nie wiadomo, co było powodem decyzji zarządu. W następnym zdaniu dodano jedynie, że Sandecja zajmuje 17. miejsce w tabeli I ligi. Drużyna zdobyła sześć punktów w ośmiu meczach (6 remisów).

REKLAMA

Zobacz wideo Mueller błyskawicznie reaguje na losowanie LM i wysyła wiadomość do Lewandowskiego. "Panie Lewangoalski"

Sandecja Nowy Sącz żegna się z Dariuszem Dudkiem. Następca? Były piłkarz Celtiku Glasgow

Dariusz Dudek objął Sandecję Nowy Sącz w 2020 roku. Od początku przygody z klubem starał się awansować z nim do ekstraklasy. Po pierwszym sezonie pod jego wodzą Sandecja znalazła się na 10. miejscu w tabeli. W drugim nieco wyżej, bo na 7. miejscu, ale to wciąż za mało by walczyć o awans (drużyny z miejsc 3-6 w I lidze walczą w barażach).

Kompromitująca porażka i koniec. Pierwszy trener zwolniony z ekstraklasy

Bieżący sezon jest już dużo gorszy. Sandecja rozegrała dotychczas osiem spotkań i nie wygrała ani jednego. Jej bilans to sześć remisów i dwie porażki. Dotychczas jedyne zwycięstwo drużyna odniosła w Pucharze Polski. W środę Sandecja wygrała 3:1 z Górnikiem Polkowice.

Władze Sandecji Nowy Sącz znalazły już następcę Dariusza Dudka. Jest nim Stanislav Varga. Słowak pracował wcześniej w FK Dukla Bańska Bystrzyca, z którą awansował na najwyższy szczebel w Słowacji. Varga jest też byłym piłkarzem. W trakcie kariery grał w West Bromwich Albion, FC Burnley oraz Celtiku Glasgow. Klub nie poinformował, na jak długo związał się z 49-letni szkoleniowcem.