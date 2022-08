Gorący koniec okna w Wiśle Kraków. Dość zaskakujące odejście z klubu

Wisła Kraków jest bardzo aktywna w letnim oknie transferowym. "Biała Gwiazda" po spadku z ekstraklasy pożegnała się z wieloma piłkarzami zastępując ich nowymi. Wszystko to wydarzyło się jeszcze przed sezonem. Najdłużej trwała saga ze sprowadzeniem nowego napastnika. Kibice Wisły musieli uzbroić się w dużą dozę cierpliwości, ale w końcu trener Jerzy Brzęczek dopiął swego i przedstawił swoim zawodnikom Angela Rodado. To on ma być nową "dziewiątką" Wisły.

Do końca okna transferowego zostało kilka dni i wygląda na to, że w Krakowie znowu zrobi się spory ruch. Tak wynika z doniesień medialnych. Tureccy dziennikarze donoszą, że jeden z zawodników Brzęczka przeniesie się do klubu z tamtejszej ekstraklasy. Chodzi o Adiego Mehremicia, który ma przenieść się do Istanbulsporu.

Transfer jest dosyć zaskakujący, bo do końca okienka pozostało niewiele czasu, sezon trwa, a Wisła traci ważne ogniwo. Fakt, że Mehremić zaczął sezon na ławce rezerwowych, przegrywając rywalizację z Igorem Łasickim i Josephem Colleyem. Jednak na skutek kontuzji tego drugiego Bośniak wskoczył do składu i raczej nie zawodził. Po jego odejściu Wisła ma w zasadzie tylko dwóch ogranych stoperów w kadrze, w tym wracającego po kontuzji Colleya. Jak informuje "Gazeta Krakowska", transfer Mehremicia jest spowodowany tym, że Bośniak otrzymuje wysoką pensję, na której Wisła może teraz zaoszczędzić.

Wydaje się, że sprowadzenie nowego obrońcy jest koniecznością. Wisła nie traci czasu i poinformowała, że testy pod okiem Brzęczka rozpoczął 23-latek z Francji, Boris Moltenis. Ma on za sobą występy w drugiej i trzeciej lidze francuskiej. Jak poinformował klub, przez najbliższe kilka dni będzie trenował z drużyną. Być może to on zastąpi Mehremicia.

Dodatkowo, jak informuje "Gazeta Krakowska", Wisła po transferze Angela Rodado stara się o jeszcze jednego zawodnika z Hiszpanii. Ma to być środkowy pomocnik.