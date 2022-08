Wisła Kraków zrezygnowała z transferu mistrza Polski i idzie dalej

Wisła Kraków udanie rozpoczęła nowy sezon w Fortuna 1. Lidze. Chociaż drużyna Jerzego Brzęczka w ostatniej kolejce przegrała 1:3 z GKS-em Tychy, to zgromadziła 13 punktów na 18 możliwych i po sześciu kolejkach jest liderem. Przypomnijmy, że do ekstraklasy bezpośrednio awansują dwa pierwsze zespoły i jeden z miejsc 3-6.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Wielki problem Wisły Kraków. Radny miasta: Wystarczy tego cyrku, dotarliśmy do ściany

Sezon jest jednak długi a Wisła, mimo tego że notuje aktualnie dobre wyniki, ma już kłopoty kadrowe. Z powodu kontuzji grać nie mogą chociażby Joseph Colley, Vullnet Basha czy Michael Pereira. Dla wielu fanów Wisły największym problemem jest jednak brak nominalnego napastnika. Aktualnie na tej pozycji gra Michał Żyro, aczkolwiek trener Brzęczek przekonywał, że to jest piłkarz przewidziany do gry na skrzydło. "Dziewiątka" nie jest też naturalnym środowiskiem dla Luisa Fernandeza, a Zdenek Ondrasek nadal leczy poważną kontuzję.

Piotr Parzyszek nie trafi do Wisły, bo go nie chciała

Saga z napastnikiem, który ma przyjść do Wisły, trwa już dobre kilka tygodni. Co tydzień na konferencjach prasowych Brzęczek zapowiada, że napastnik będzie już wkrótce, w następnym tygodniu. Te mijają, a napastnika ani widu, ani słychu. Kibice mają powoli dość. Pod każdym wpisem Wisły Kraków na Twitterze pojawia się sporo odpowiedzi od zniecierpliwionych fanów domagających się transferu piłkarza do linii ataku.

Ruch stracił zwycięstwo i fotel lidera w ostatniej minucie

Frustrację fanów może potęgować fakt, że nie wiadomo, kogo Wisła ma na celowniku. W ostatnim czasie światło dzienne ujrzało jedno ciekawe nazwisko. Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty informował, że "Biała Gwiazda" interesowała się Piotrem Parzyszkiem, znanym polskim kibicom z występów w Piaście Gliwice, z którym zdobył mistrzostwo Polski, i Pogoni Szczecin. Teraz jest piłkarzem Frosinone, czyli klubu z Serie B.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wszystko wskazuje jednak na to, że do takiego transferu nie dojdzie. Poinformował o tym doskonale zorientowany w kwestii Wisły dziennikarz Gazety Krakowskiej, Bartosz Karcz. Według jego informacji Parzyszek został zaoferowany Wiśle, ale ta nie była zainteresowana. Dodajmy do tego, że w rozmowie z Polsatem Sport przed meczem z GKS-em Tychy Brzęczek zakomunikował, że nowy napastnik nie będzie Polakiem.

W zeszłym sezonie Parzyszek reprezentował barwy Pogoni, gdzie był wypożyczony z włoskiego klubu. Furory nie zrobił. Wystąpił w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach i strzelił tylko jednego gola i dołożył jedną asystę.

Wisła przegrała, choć prowadziła. Pierwsza porażka w tym sezonie I ligi