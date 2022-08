Wielki problem Wisły Kraków. Radny miasta: Wystarczy tego cyrku, dotarliśmy do ściany

Wisła Kraków znakomicie rozpoczęła sezon I ligi. Po remisie na otwarcie rozgrywek, zespół Jerzego Brzęczka wygrał cztery kolejne mecze i prowadził pewnie w tabeli. W szóstej kolejce lepszy od Wisły Kraków okazał się GKS Tychy, który wygrał 3:1, choć krakowski zespół prowadził po bramce Luisa Fernandeza z rzutu karnego.

Jak się okazuje, porażka z GKS-em Tychy nie musi być jedynym problemem krakowskiego zespołu. Stadion Wisły wymaga remontu, m.in. w związku z przyszłorocznymi Igrzyskami Europejskimi, które odbędą się właśnie w Krakowie. Miasto na wymianę systemu monitoringu i sieci elektrycznych planowało przeznaczyć 35 milionów złotych. W przetargu zgłosiła się tylko firma Mostostal Warszawa, która wyceniła prace na 174 miliony złotych.

Szalony pomysł krakowskiego radnego. "Wystarczy tego cyrku"

Rada miasta ma rozważać przesunięcie dodatkowych pieniędzy na remont stadionu Wisły, z czym nie zgadza się radny Krakowa, Łukasz Wantuch, który w ostrych słowach przyznał, że nie zgadza się z pomysłem dalszego finansowania stadionu Wisły. - Za każdym razem, jak idą pieniądze na remont lub przebudowę stadionu Wisły, to słyszę "To już ostatni raz. Naprawdę ostatni". Nawet jak teraz znajdą się pieniądze, to i tak nie będzie to koniec. Niedługo dobijemy do miliarda złotych - zaczął swój wpis Wantuch.

Zdaniem radnego, Wisła i Cracovia powinny dzielić ze sobą jeden stadion w Krakowie. - Ile jeszcze milionów musimy utopić w stadionie Wisły, zanim dojrzejemy do jednej racjonalnej decyzji dotyczącej sprzedaży i wyburzenia stadionu? Ten obiekt nie powinien nigdy powstać, wystarczyłby jeden stadion miejski dzielony przez dwa kluby, tak jak jest w wielu miastach na świecie. W tym miejscu powinny powstać małe i tanie mieszkania komunalne dla rodzin, których nigdy nie będzie stać na zakup mieszkania na wolnym rynku - dodał Wantuch.

- Wystarczy tego cyrku. Wystarczy tego marnowania pieniędzy publicznych. To już czas, aby głośno powiedzieć: "dotarliśmy do ściany" - zakończył swój wpis Wantuch.