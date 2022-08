Wisła przegrała, choć prowadziła. Pierwsza porażka w tym sezonie I ligi

Wisła Kraków w dobrym stylu rozpoczęła obecny sezon. Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka po pięciu meczach miała 13 punktów na koncie i zajmowała pozycję lidera. W sobotę o 17:30 zespół z Krakowa zmierzył się na wyjeździe z GKS-em Tychy w szóstej kolejce I ligi. Przed tym spotkaniem klub z południa Polski plasował się na 14. miejscu z czterema punktami na koncie.

Wisła przegrywa z GKS-em Tychy. Pierwsza porażka w sezonie

Spotkanie w lepszym stylu rozpoczęła Wisła Kraków. Goście w ciągu pierwszych kilkunastu minut wykreowali trzy groźne sytuacje, ale żadna z nich nie zakończyła się golem. W 31. minucie przewaga Wisły w końcu przyniosła oczekiwane efekty. Przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego uderzony łokciem został obrońca krakowskiego klubu Bartosz Jaroch. Sędzia podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał Luis Fernandez. Kiedy wydawało się, że wynik do końca pierwszej połowy się już nie zmieni, GKS Tychy nieoczekiwanie wyrównał stan rywalizacji. Po pechowej interwencji piłkę do własnej bramki wpakował Michał Żyro.

Bramka na 1:1 bardzo dobrze wpłynęła na gospodarzy, którzy dużo lepiej rozpoczęli drugą część spotkania. W 58. minucie piłkę w pole karne posłał Krzysztof Wolkowicz. Trafiła ona na główkę Daniela Rumina, który bez problemu wpakował ją do siatki. GKS nie zamierzał zwalniać tempa gry i nadal napierał na bramkę rywali. Poskutkowało to kolejną bramką. W 71. minucie Mateusz Czyżycki powiększył prowadzenie gospodarzy po uderzeniu z dystansu. Ostatecznie wynik do końca spotkania się już nie zmienił i GKS Tychy pokonał Wisłę Kraków 3:1. Jest to pierwsza porażka drużyny Jerzego Brzęczka w tym sezonie, przez którą może stracić pozycję lidera. Obecnie ma jeden punkt przewagi nad drugim ŁKS-em Łódź, ale ekipa Kazimierza Moskala nie rozegrała jeszcze meczu w tej kolejce. Wisłę mogą także wyprzedzić Ruch Chorzów (-2 pkt) oraz Termalica Bruk - Bet Nieciecza (-3 pkt)

GKS Tychy z kolei dzięki wygranej awansował 11. miejsce w tabeli. Aktualnie ma siedem punktów na koncie, ale musi czekać na wyniki spotkań Stali Rzeszów (-2 pkt) i Chrobrego Głogów (-3 pkt), które mogą przeskoczyć go w tabeli.

GKS Tychy - Wisła Kraków 3:1

Bramki - Michał Żyro samobój 44', Daniel Rumin 58', Mateusz Czyżycki 71' ; Luis Fernandez 36',

W kolejnej serii spotkań Wisła Kraków podejmie na własnym stadionie Skrę Częstochowa. Spotkanie zaplanowane jest na 20 sierpnia o 17:30. GKS Tychy z kolei zmierzą się na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz. Mecz odbędzie się 22 sierpnia o 18:00.

