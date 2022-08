Polonia Warszawa zrobiła z siebie pośmiewisko. To była 94. minuta [WIDEO]

Kibice długo czekali na moment, aż Polonia Warszawa awansuje do II ligi. Udało się tego dokonać kilka tygodni temu. W decydujących starciach wygrała 3:2 z Legionovią Legionowo i 3:1 z Wissą Szczuczyn. Nowy sezon zaczęła słabo - od porażki 1:2 z Pogonią Siedlce. Następne starcie zapowiadało się niezwykle emocjonująco, bo było pierwszym rozgrywanym na własnym stadionie. Tu wpadkę zaliczyły władze klubu, które zgłosiły imprezę na ledwie 2,5 tys. osób. WIelu kibiców nie weszło więc na stadion, a ci, którzy zdążyli w czas, ostentacyjnie zeszli z trybun na kilka minut w ramach protestu. Za sytuację przepraszano w późniejszych oświadczeniach.

Cyrk to mało powiedziane. Polonia "ustrzeliła hat-tricka" popełniając trzecią wpadkę, w trzecim meczu

Polonia Warszawa rozgrywała w tym sezonie drugi mecz na własnym stadionie. Chciała w końcu zmazać plamę po nieudanym starcie w II lidze. Na bramkę czekała aż do 83. minuty. Wtedy do siatki trafił Michał Fidziukiewicz. Drużynie zostało więc kilka minut utrzymania szczelnej obrony i na jej konto wpadłyby trzy punkty. Gdy wydawało się, że już to ma, wtedy kuriozalny błąd popełnił Jakub Lemanowicz. To była 94. minuta meczu.

Bramkarz Polonii złapał piłkę po nieudanej akcji Śląska II Wrocław i chciał wprowadzić ją do gry. Nie zdecydował się na wyrzut czy bezpośredni wykop w głąb pola. Postanowił odłożyć ją na ziemię i zrobić kilka kroków rozpędu. Zrobił to, nie zważając na fakt, że też za nim wciąż znajdował się Sebastian Bergier. Gdy napastnik Śląska dostrzegł szansę, natychmiast podbiegł do bramkarza, odebrał mu piłkę i strzelił na pustą bramkę. Łatwiejszego gola nie mógł zdobyć, a całość obejrzycie na materiale poniżej:

Polonia Warszawa musi więc jeszcze poczekać na pierwszą wygraną po awansie do II ligi. Po trzech meczach zajmuje 15. miejsce w tabeli z dwoma punktami na koncie. Jeśli nie poprawi swoich wyników ten sezon może być bardzo zły. Już teraz klub znajduje się w sferze spadkowej.

