Dramatyczne sceny w I lidze. Karetka wjechała na murawę. "Zwycięstwo dedykujemy Góralowi"

Do niezwykle niebezpiecznej sytuacji doszło w 78. minucie. GKS Tychy miał rzut rożny. Iwajło Markowa chciał wybić piłkę dośrodkowaną w pole karne. W tym przeszkodził mu bramkarz - jego kolega z drużyny - Matvei Igonen, który rozpędzony wpadł w Bułgara, uderzając go kolanem w tył głowy. Markow od razu padł na murawę, a pozostali piłkarze Podbeskidzia zaczęli wzywać służby medyczne.

Niebezpieczna sytuacja w I lidze. Piłkarz trafił do szpitala

Bardzo dobrze zareagował jeden z piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała, który położył Markowa na boku. Kamery uchwyciły jeszcze moment krwotoku, jakiego doznał poszkodowany. Na szczęście sekundę później dobiegli do niego członkowie sztabu medycznego i zajęli się opatrywaniem zawodnika. Mimo to wezwano też ratowników medycznych. Ci podjęli decyzję o przewiezieniu Markowa do szpitala.

W trakcie transmisji widzieliśmy, że Markow był przytomny. Został przeniesiony na nosze i trzymając się za głowę, wwieziony do karetki. "Iwajło, jesteśmy z Tobą!" - czytamy w mediach społecznościowych Podbeskidzia.

W 78. minucie zespół Mirosława Smyły wygrywał 3:1. Po wznowieniu gry udało mu się strzelić jeszcze jednego gola. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Podbeskidzia Bielsko-Biała (4:1). "To zwycięstwo dedykujemy Góralowi, Iwajło Markowowi, który przechodzi obecnie badania. Jesteśmy z Tobą!" - podkreślono jeszcze po spotkaniu na Twitterze. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie dolega Markowowi. Klub zapewne przekaże informacje, gdy tylko otrzyma wyniki badań, jakie przechodzi obecnie piłkarz.

Iwajło Markow dołączył do Podbeskidzia w lipcu tego roku. Wcześniej reprezentował barwy izraelskiego Hapoelu Hadera. Z polskim klubem związał się dwuletnią umową.

