Kontrowersyjne wideo z szatni Arki "Połamiemy k***sa". A potem były żale do sędziego

Mecz Wisły Kraków z Arką Gdynia w 3. kolejce Fortuna 1. Ligi był zapowiadany jako hit tej serii gier. Rzeczywiście, spotkanie dostarczyło wielu emocji, ale głównie negatywnych. Drużyna gości kończyła mecz w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Christiana Alemana (bezpośrednia za uderzenie rywala w plecy) i Michała Marcjanika (dwie żółte kartki). "Biała Gwiazda" wygrała 1:0 po golu z rzutu karnego Michała Żyry.

Kontrowersje wokół meczu Wisła - Arka. Wulgarne okrzyki Rymaniaka

Po meczu dużo mówiło się o kontrowersjach z tego spotkania. Rozgoryczeni byli zwłaszcza arkowcy. Po spotkaniu klub wydał oświadczenie, w którym domagał się od PZPN-u wyjaśnień. Gdynianie chcieli dowiedzieć się, dlaczego z boiska nie wylecieli piłkarze Wisły – Ivan Jelić Balta oraz Bartosz Jaroch. Zdaniem działaczy Arki, obaj zasługiwali na czerwone kartki. Kwestionowali również decyzję o pierwszej żółtej kartce dla Michała Marcjanika. Na koniec zażądali opublikowania oceny, jaką sędzia Jarosław Przybył otrzymał za ten mecz.

Jak się okazuje, to nie koniec kontrowersji. Arka opublikowała kulisy tego spotkania na swoim kanale na YouTubie. Uwagę kibiców przykuł fragment z przerwy meczu. Kamera zarejestrowała m.in. Bartosza Rymaniaka, który tak motywował swoich kolegów po pierwszej połowie, kiedy arkowcy grali już w osłabieniu. – Połamiemy kut…, połamiemy! – mówił do swoich partnerów z zespołu. Nie można być w stu procentach pewnym tego, co Rymaniak miał na myśli, ale można się domyślać, że chodziło o jednego z rywali.

Ostatecznie do poważnych kontuzji nie doszło. Co prawda po stronie Wisły z urazami zeszli Jospeh Colley i Vullnet Basha, ale nie miało to raczej związku z ostrą grą gości.

Kontrowersje w meczu Wisły z Arką. Rękoczyny z obu stron, ale czerwona kartka tylko jedna

Wisła Kraków razem z Zagłębiem Sosnowiec i Ruchem Chorzów zdobyła siedem punktów w trzech kolejkach I ligi i razem z tymi zespołami przewodzi stawce. Z kolei Arka zainkasowała cztery punkty i jest na 12. miejscu. Już w piątek Wisła zmierzy się na wyjeździe z Odrą Opole, a Arka zagra u siebie z Sandecją Nowy Sącz.