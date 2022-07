Dawid Błaszczykowski przerwał milczenie. Specjalne podziękowania

- Jest to bardzo trudny czas dla Wisły Kraków. Wiemy, że zawiedliśmy w najważniejszym obszarze. Biorąc pod uwagę sytuację musimy powiedzieć, że jesteśmy w kryzysie, choć innym niż w 2019 roku. Musimy nauczyć się innych realiów - mówił Dawid Błaszczykowski tuż po spadku Wisły Kraków z ekstraklasy do I ligi. Chwilę później razem z Maciejem Bałazińskim poinformowali Radę Nadzorczą o swojej dymisji.

W czwartek na stronie Wisły Kraków pojawiły się dwa oświadczenia. Pierwsze dotyczyło przyjęcia dymisji Błaszczykowskiego i Bałazińskiego, którzy z końcem lipca przestaną pełnić funkcję prezesa i wiceprezesa klubu. Ich miejsce od 1 sierpnia ma zająć Władysław Nowak, będący dotychczas współwłaścicielem firmy Nowak-Mosty Sp. z o.o., będącej aktualnie sponsorem krakowskiego klubu.

Dawid Błaszczykowski po raz pierwszy od wielu miesięcy zabrał głos w mediach społecznościowych. - Dziękuję każdemu pracownikowi z osobna za współpracę i wsparcie otrzymywane każdego dnia, dziękuję Sponsorom i Partnerom za kooperację i cenną naukę, a także całej społeczności kibicowskiej Wisły Kraków, która jest siłą tego Klubu. Do zobaczenia na stadionie przy R22! - napisał na Twitterze.

Głos zabrał także Jarosław Królewski, który po krótkiej przerwie wrócił na Twittera. - Dziękuje Dawidowi Błaszczykowskiemu i Maciejowi Bałazińskiemu za ostatnie lata współpracy, zrobiliście dużo dobrego dla Wisły Kraków. Nothing is forever except change. WN nie planuje mieć Twittera. Odradziłem mu. Powodzenia dla nowego prezesa WK. Liczy się tylko jak najszybszy powrót do ESA - napisał Królewski.

Wisła Kraków zagrała już dwa pierwsze mecze w I lidze. W pierwszej kolejce bezbramkowo zremisowała z Sandecją Nowy Sącz. W drugiej wygrała 2:0 z Resovią Rzeszów. Dopiero początek sezonu, ale przypmnijmy, że bezpośredni awans do ekstraklasy zapewniają sobie dwie najlepsze drużyny w lidze. Kolejne cztery walczą o miejsce w barażach.