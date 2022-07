Kuriozalne zdarzenie w I lidze. Brutalnie sfaulował kolegę z drużyny, pojawiła się krew [WIDEO]

"Pierwsza liga, styl życia" - to powiedzonko dobrze znane fanom zaplecza ekstraklasy. Tam, jeszcze częściej niż na najwyższym poziomie, zdarzają się rzeczy kuriozalne. Głównie fatalne pudła. Czegoś takiego, co wydarzyło się w Rzeszowie, jeszcze chyba nie było.

W 44. minucie obrońca Resovii - Ruben Hoogenhout - nabiegał na piłkę z myślą oddania strzału sprzed pola karnego. Strzału jednak nie było, bo Holendra zablokował jego kolega z drużyny. Nie było jednak tak, że Hoogenhout trafił w jednego z partnerów.

Obrońca Resovii został zatrzymany bardzo ostrym wślizgiem przez pomocnika własnej drużyny - Bartosza Kwietnia. Holender z pełnym impetem trafił w podeszwę kolegi, z jego nogi spadł but, a w okolicach kostki pojawiła się krew.

Kuriozalne zdarzenie w I lidze

Mimo że trener Resovii momentalnie przygotował zmianę, to Hoogenhout, kuśtykając, dograł pierwszą połowę do końca. Na drugą połowę już jednak nie wyszedł, bo w przerwie zmienił go Mateusz Bondarenko.

Było to idealne podsumowanie 45 minut w wykonaniu Kwietnia. Pomocnik Resovii przez całą pierwszą połowę grał bardzo ostro i już w 17. minucie został ukarany żółtą kartką. Później solidnie pracował na kolejną.

"Bartosz Kwiecień zawsze miał zadatki na rzeźnika, ale żeby skasować kolegę drużyny, to jednak rzadkość" - podsumował na Twitterze dziennikarz Michał Trela.

Do przerwy Wisła Kraków prowadziła w Rzeszowie 1:0 po golu Michała Żyry. Mecz zakończył się zwycięstwem gości 2:0. Drugą bramkę zdobył Igor Łasicki.