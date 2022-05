Zagłębie Sosnowiec odpowiada na krytykę. "Piłkarz wyraził zgodę na występ"

Zagłębie Sosnowiec walczy o spore pieniądze w Pro Junior System. Kacper Smoleń wystąpił w ośmiu meczach i uzbierał w nich 467 minut, ale żeby wliczać się do klasyfikacji, musi wystąpić jeszcze w dwóch spotkaniach. Pomocnik zszedł po 15 sekundach meczu z Sandecją Nowy Sącz (3:3). Zmienił go Szymon Sobczak. - Krytykę biorę na siebie. Ostatecznie ja się na to zgodziłem, ale to może być kwestia kilkuset tysięcy złotych - mówił trener Artur Skowronek.

Zagłębie Sosnowiec reaguje na artykuły prasowe i krytykę ze strony mediów. "Klub nie złamał regulaminu"

Zagłębie Sosnowiec opublikowało komunikat, w którym zareagowało na krytykę ze strony mediów po zmianie Kacpra Smolenia. Ich zdaniem nie stało się nic złego. "W związku z licznymi artykułami prasowymi dotyczącymi występu Kacpra Smolenia, klub informuje, że najważniejsze w rywalizacji sportowej zawodników jest ich zdrowie. Priorytetem klubu jest zrealizowanie celu sportowego – utrzymanie zespołu w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi" - czytamy.

"W ramach projektu Pro Junior System Zagłębie Sosnowiec zamierza powalczyć o wysoką pozycję gwarantującą wypłatę środków z tytułu zajętego miejsca. Zagłębie Sosnowiec nie złamało regulaminu PJS, obowiązującego w sezonie 2021/22" - dodaje klub z Sosnowca. Zagłębie dodatkowo podkreśla, że występ Smolenia nie naraził jego zdrowia, a wejście na boisko poprzedzone badaniami medycznymi. Dodatkowo pomocnik ma już trenować z drużyną i sam wyraził zgodę na występ w meczu ligowym.

Wiele wskazuje na to, że podobną sytuację ujrzymy w meczach Zagłębia Sosnowiec ze Stomilem Olsztyn (14.05) i Chrobrym Głogów (22.05), co już zapowiedział Artur Skowronek. Zagłębie Sosnowiec wciąż nie może być pewne utrzymania na zapleczu Ekstraklasy, ponieważ ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.