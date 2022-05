Kuriozum w I lidze. Klub wystawił kontuzjowanego zawodnika, by go zmienić w 1. minucie

Zagłębie Sosnowiec wciąż nie może być pewne utrzymania w I lidze. Poniedziałkowy remis 3:3 z Sandecją sprawia, że drużyna Artura Skowronka ma cztery punkty przewagi nad 16. Stomilem Olsztyn, ale to właśnie ze Stomilem Zagłębie zagra w najbliższy weekend.

Mimo to w Sosnowcu już zaczęto liczyć pieniądze, czego dowodem jest wystawienie Kacpra Smolenia w wyjściowym składzie na mecz z Sandecją. Smolenia, który od stycznia leczy zerwane więzadła w kolanie. 19-latek nawet się jednak nie rozgrzewał z drużyną, wyszedł w jedenastce Zagłębia, po czym jego koledzy wybili piłkę poza boisko i trener Artur Skowronek dokonał zmiany. W 15. sekundzie meczu Smolenia zmienił Szymon Sobczak, który później strzelił jedną z bramek dla gospodarzy.

Z czego wynika ta absurdalna sytuacja? Z walki o pieniądze za klasyfikację Pro Junior System. Kacper Smoleń w tym sezonie rozegrał tylko 7 meczów, w których uzbierał 467 minut. Z Sandecją pojawił się na boisku po raz ósmy, a do tego, by się wliczać do klasyfikacji PJS, potrzebuje 10 występów i co najmniej 450 minut. Jeden warunek spełniony już został, a że do końca pozostały dwie kolejki, należy się spodziewać, że w przypadku Smolenia Zagłębie przeprowadzi podobny manewr w dwóch ostatnich spotkaniach ze Stomilem Olsztyn i Chrobrym Głogów.

Mimo takich kombinacji, Zagłębie Sosnowiec wciąż jest dalekie od nagrody pieniężnej za Pro Junior System. Na dwie kolejki przed końcem sosnowiczanie są dopiero na 13. pozycji z dorobkiem 3039 punktów, a do pierwszej nagradzanej siódmej pozycji w tabeli, którą zajmuje Korona Kielce, traci ponad 1000 punktów.