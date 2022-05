Widzew Łódź zdemolowany w kluczowym meczu. Grad bramek

Tylko dwie najlepsze drużyny I ligi mają zagwarantowany bezpośredni awans do ekstraklasy. Wygrana 1:0 w 31. kolejce z ŁKS-em Łódź dała Widzewowi (59 pkt) awans na pozycję wicelidera i dwa punkty przewagi nad trzecią Arką Gdynia (57 pkt). - Wykonaliśmy jeden z czterech kroków, które nam zostały do końca. Mamy jeszcze trzy finały przed sobą. Świetnie, że wróciliśmy na to drugie miejsce, ale nie ma co na to patrzeć - mówił trener Niedźwiedź, myśląc już o sobotnim starciu z Resovią Rzeszów. W nim piłkarze Widzewa mieli zdobyć kolejne trzy punkty i niemalże zapewnić sobie utrzymanie na bezpiecznej pozycji.

Resovia wykończyła Widzew w pół godziny. Dwa gole po stałych fragmentach gry

Realia były zupełnie inne. Resovia potrzebowała zaledwie trzech minut, aby po raz pierwszy pokonać bramkarza Widzewa. Piłkę z rzutu rożnego w pole karne dośrodkował Bartłomiej Eizenchart, a akcję wykończył Dawid Kubowicz. Niespełna 27. minut później wynik na 2:0 podwyższył Bartłomiej Wasiluk. Piłka po jego strzale odbiła się jednak od jednego z zawodników Widzewa i zmieniła tor lotu, co kompletnie zaskoczyło stojącego w bramce Henricha Ravasa.

Kolejne bramki Resovia zdobyła w drugiej połowie. W 52. minucie strzałem z półwoleja popisał się Rafał Mikulec. Niecałe dziesięć minut później czwartego gola strzelił zaś Paweł Wojciechowski. Widzew mógł przegrać jeszcze wyżej, ale uratował go zespół VAR. Sędziowie dopatrzyli się zagrania ręką w 65. minucie i anulowali trafienie Damiana Hilbrychta. Honorową bramkę dla Widzewa już w doliczonym czasie gry strzelił Bartłomiej Pawłowski.

Przegrana w sobotnim starciu z Resovią sprawiła, że Widzew nie może być pewny utrzymania pozycji wicelidera. Piłkarze Janusza Niedźwiedzia muszą zdać się na Miedź Legnicę i liczyć, że pewny awansu do ekstraklasy lider tabeli pokona na własnym stadionie Arkę Gdynia. Mecz między tymi dwoma zespołami odbędzie się w niedzielę, 8 maja o godz. 12:40. Jeżeli gdynianie wygrają, wrócą na 2. miejsce w tabeli i będą mieli jeden punkt przewagi nad Widzewem.

To, kto awansuje bezpośredni odo ekstraklasy rozstrzygnie się zatem w ostatnich dwóch kolejkach I ligi. W przedostatniej Widzew Łódź zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica. W tym samym czasie Arka Gdynia będzie walczyć o punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W ostatniej kolejce zaś do Widzew zagra z Podbeskidziem w Łodzi, a Arka zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz.

W sumie do ekstraklasy awansują trzy zespoły I ligi. Do grona dwóch najlepszych klubów dołączy zwycięzca baraży. Do nich dostają się drużyny z miejsc 3-6, które rywalizują między sobą.