"Pozamiatali". Widzew pokazał swoją szatnię po derbach Łodzi. Boniek: Brawo

3 maja był wielkim świętem dla kibiców Widzewa nie tylko w związku ze Świętem Konstytucji. Ich zespół odniósł kluczowe zwycięstwo w walce o awans do ekstraklasy i to na dodatek z lokalnym rywalem. Widzew wygrał na nowym stadionie ŁKS-u 1:0 po golu Bartłomieja Pawłowskiego. Spotkanie w pierwszej połowie rozczarowywało, ale rozkręciło się w drugiej części. Zaledwie minutę przed golem Pawłowskiego stuprocentową sytuację miał Samuel Corral, ale przegrał pojedynek z bramkarzem Widzewa. To bezlitośnie zemściło się na ŁKS-ie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice chcą pomnika dla Banasika. "Lepiej niech w Radomiu nie staje"

Widzew się cieszy, a kibole rozrabiali. Zwrot akcji w derbach Łodzi [WIDEO]

Widzew "pozamiatał" na koniec derbów. Boniek skomentował

Widzew mógł więc świętować, zarówno w szatni, jak i na trybunach. W sektorach kibiców nie było do końca spokojnie. W drugiej połowie fani ŁKS-u ostrzelali kibiców Widzewa sztucznymi ogniami. Ci w odpowiedzi zaczęli szarpać ogrodzenie. Znacznie kulturalniej zachowali się piłkarze i sztab drużyny gości. Po meczu pokazali swoją szatnię na Twitterze. Nie zostawili tam śmieci i wysprzątali pomieszczenie, zanim je opuścili. "Na koniec pozamiatane" – napisali widzewiacy w opisie. Na zdjęcie zareagował również Zbigniew Boniek, który jest jedną z legend łódzkiego klubu. "Brawo" – napisał były prezes PZPN.

Widzew dzięki wygranej z ŁKS-em wrócił na drugie miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi, które jest premiowane bezpośrednim awansem do ekstraklasy. Tuż za Widzewem znajduje się Arka Gdynia, która ma jeden punkt mniej od widzewiaków. Szansę na bezpośredni awans ma jeszcze Korona Kielce, której do Widzewa brakuje czterech punktów. Miejsca barażowe zajmują jeszcze Chrobry Głogów i Sandecja Nowy Sącz. ŁKS jest ósmy ze stratą trzech punktów do miejsca barażowego. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki.

Oficjalnie: Miedź wraca do ekstraklasy. Arka zatrzymana w Rzeszowie