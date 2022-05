Podbeskidzie upokorzone na własnym stadionie. Zagłębie bliżej utrzymania

Podbeskidzie do meczu z Zagłębiem przystępowało z nadziejami na walkę o awans do Ekstraklasy. Podopieczni Mirosława Smyły pokonali w 30. kolejce 1:0 Sandecję Nowy Sącz i mieli tylko punkt straty do miejsca, dającego grę w barażach. Z kolei Zagłębie przegrało u siebie 1:2 z liderem, Miedzią Legnica i miało tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. By zwiększyć szanse na pozostanie w I lidze, podopieczni Artura Skowronka musieli zdobyć trzy punkty ze spadkowiczem Ekstraklasy.

29 maja poznamy ostatniego beniaminka PKO Ekstraklasy

Już w pierwszej połowie goście pokazali, że łatwo tego meczu nie oddadzą. W 16. minucie groźnym strzałem popisał się Sobczak, ale kapitalnie obronił to Igonen. Przez pierwsze 30 minut to Zagłębie dominowało na boisku, ale w 34. minucie bliskie objęcia prowadzenia było PodbeskidzIe. Bonifacio podał do Celtika, a ten do Bilińskiego. Snajper "Górali" dopadł piłkę tuż przed Gliwą i uderzył niewiele obok bramki gości.

Masłowski i Sobczak dali wygraną

W drugiej połowie goście objęli prowadzenie. Zamieszanie w polu karnym wykorzystał Masłowski, który wpakował piłkę do siatki. W 53. minucie Podbeskidzie było blisko zmiany wyniku, ale nieczysto trafił Bliński. Dziesięć minut później goście podwyższyli prowadzenie. Z rzutu wolnego dośrodkowywał Masłowski, piłkę zgrał Dalić i Sobczak z metra posłał piłkę głową do pustej bramki. Po drugiej bramce gospodarze nie mieli już nic do powiedzenia, a goście umiejętnie bronili wyniku.

Zagłębie wygrało w Bielsku-Białej z Podbeskidziem i zwiększają swoją przewagę nad strefą spadkową do czterech punktów. Następny mecz drużyna z Sosnowca zagra u siebie 9 maja z Sandecją Nowy Sącz. Z kolei Podbeskidzie ma coraz mniejsze nadzieje na baraże. Najbliższy mecz "Górale" zagrają 8 maja na wyjeździe z Chrobrym Głogów.