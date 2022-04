29 maja poznamy ostatniego beniaminka PKO Ekstraklasy

Na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek w I lidze sytuacja w tabeli jest interesująca. Prowadzi Miedź Legnica, która ma osiem punktów przewagi nad Arką Gdynia. W grze o awans jest wciąż kilka ekip, bowiem różnice punktowe między dającym prawo udziału w barażach miejscem 6 a 10 są minimalne.

I liga. Miedź Legnica przypieczętuje awans do Ekstraklasy?

Największe szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy ma na ten moment Miedź Legnica. Piłkarze z Dolnego Śląska mają na cztery kolejki przed końcem osiem punktów przewagi nad Arką. Trzeci Widzew Łódź traci do Miedzi już dziesięć punktów. Wiele wskazuje na to, że legniczanie mogą sobie zapewnić awans do Ekstraklasy już w nadchodzącej kolejce. Stanie się tak, jeśli piłkarze Wojciecha Łobodzińskiego wygrają z Chrobrym Głogów, a Widzew przegra w derbach z ŁKS-em.

Podbeskidzie ma nowego trenera. Jawny i Dymkowski odchodzą

Z kolei największe szanse na awans z drugiego miejsca mają w tej chwili Arka Gdynia oraz Widzew Łódź. Zespół z Trójmiasta zgromadził 57 punktów i w 2022 roku jest niepokonany. Widzew ma jeden punkt mniej od gdynian i też nie jest bez szans na wywalczenie bezpośredniego awansu.

Komu przypadnie gra w barażach?

Po trzydziestu kolejkach miejsca od trzeciego do szóstego dające prawo gry w barażach zajmują kolejno: Widzew Łódź, Korona Kielce, Chrobry Głogów oraz Odra Opole. Do gry o baraże mogą się włączyć także drużyny zajmujące kolejne pozycje, a więc ŁKS Łódź, Sandecja- Nowy Sącz, Podbeskidzie i GKS Tychy. Strata tych ostatnich do szóstego miejsca to ledwie dwa punkty.

Skandal po meczu Wisły Kraków. Brzęczek patrzy z szerszej perspektywy

Pierwsze spotkania barażowe zaplanowano na 26 maja, a więc cztery dni po zakończeniu sezonu zasadniczego. Finał barażów zostanie rozegrany 29 maja. Wtedy poznamy trzecią drużynę, która awansowała do Ekstraklasy.