Stomil nad przepaścią. Miasto nie chce dać ani złotówki. Kibice wykupili banery

Stomil Olsztyn walczy o swoją przyszłość. Klub nie jest wspierany finansowo przez miasto i przez to brakuje mu stabilizacji finansowej. W ostatnich miesiącach przedstawiciele klubu spotykali się z władzami Gminy Olsztyn i prosili o wsparcie drużyny. Na spotkaniach padało wiele deklaracji dotyczących pomocy drużynie. Mówiono między innymi o wsparciu w poszukiwaniu sponsorów dla klubu lub o finansowaniu stypendiów dla młodych zawodników do 26. roku życia. Ostatecznie żadne z tych rozwiązań nie doszło do skutku. Klub poinformował także, że przez kilka tygodni jakakolwiek próba kontaktu z władzami miasta w celu ustalenia kolejnych spotkań kończyła się fiaskiem.

Stomil Olsztyn walczy o przyszłość. Klub nie będzie wspierany finansowo przez miasto

Jak podaje Stomil Olsztyn w komunikacie, gmina poinformowała 24 kwietnia, że klub nie będzie wspierany finansowo przez miasto. 27 kwietnia odbyło się posiedzenie rady miasta w celu przedstawienia budżetu na 2022 rok. Na sesji obecni byli także kibice Stomilu Olsztyn, którzy protestowali przeciwko brakowi wsparcia finansowego klubu. Ostatecznie decyzja została podtrzymana i polski zespół nie otrzyma od miasta ani złotówki. Jak podaje klub w swoim komunikacie, jedyną szansą na realny wpływ na efekt posiedzenia miałyby spotkania pomiędzy przedstawicielami obydwu stron, ale jak zostało już wspomniane, władze miasta nie reagowały na próby kontaktu.

Kibice Stomilu nie poprzestali jednak na pojawieniu się na obradach Rady Miasta. Fani wykupili baner reklamowy na telebimie naprzeciwko ratusza. Przedstawili na nim grafikę z napisem "Stomil nigdy nie zginie. Olsztyn nie jest miastem wolnym od futbolu". Hasło oraz banery są obecne w całym mieście.

Stomil Olsztyn w obecnym sezonie nie radzi sobie najlepiej. Drużyna Piotra Jacka walczy o utrzymanie w I lidze. Aktualnie zajmuje 16. miejsce w tabeli i do bezpiecznej pozycji brakuje jej trzech punktów.

