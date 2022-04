Awantura na stadionie Widzewa. Demolka. Pokazali zdjęcia po meczu

Podczas niedzielnego meczu I ligi Widzewa Łódź z GKS-em Tychy, kibice przyjezdnych i wspierający ich z trybuny gości fani ŁKS-u zakłócali spotkanie. Z trybun leciały bluzgi i pirotechnika. Choć spiker wielokrotnie apelował o porządek na trybunach, to na nic to się zdało. Ochroniarze musieli uspokoić chuliganów gazem. W pewnym momencie dołączyła do nich policja. - Policjanci weszli na prośbę organizatora w celu przywrócenia porządku podczas trwania meczu - tłumaczy Sport.pl kom. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Chuligani zdemolowali sektor gości na stadionie Widzewa. "Trwa szacowanie strat"

W 84 minucie przy stanie 1:1 sędzia musiał przerwać spotkanie, a pod sektorem gości pojawili się mundurowi. Dopiero po interwencji funkcjonariuszy, sytuacja na trybunach nieco się uspokoiła. Arbiter po kilku minutach wznowił mecz, a Widzew na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry strzelił decydującego gola. Widzew wygrał z GKS-em 2:1.

To znakomita wiadomość dla łodzian, ale znacznie gorszą są zniszczenia, do jakich doszło przy okazji zamieszek. Zdjęcia ze zdemolowanego sektora gości pokazał na Twitterze Marcin Tarociński, rzecznik łódzkiego klubu. Wygląda na to, że fani GKS-u Tychy i ŁKS-u pozbawili kibiców innych zespołów możliwości zawitania na stadion Widzewa. Dodatkowo za naprawę sektora najprawdopodobniej zapłaci GKS.

- Wciąż trwa szacowanie strat, ale możemy potwierdzić informację, że nie będziemy w stanie przyjmować już w tym sezonie gości w sektorze dla przyjezdnych ze względu na zniszczenie punktu cateringowego, instalacji elektrycznej oraz toalet. Tak wygląda sektor po przyjęciu go po meczu" – napisał rzecznik w opisie do zamieszczonych zdjęć.

Po 25 kolejkach Widzew zajmuje w tabeli drugie miejsce. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia mają 46 punktów i są na dobrej drodze, by wrócić do krajowej elity. Najbliższy mecz Widzew zagra 6 kwietnia na wyjeździe z GKS-em Katowice. GKS Tychy jest siódmy (37 punktów), a do strefy barażowej traci tylko punkt.