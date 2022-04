Zdecydowały gole w ostatnich minutach. Emocje w I lidze. Podbeskidzie bez wygranej od listopada

Piątek w Fortuna 1. Lidze upłynął pod znakiem remisów. Najpierw punktami podzieliły się Sandecja Nowy Sącz i Korona Kielce. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie. Sandecja dwa razy wychodziła na prowadzenie za sprawą Tomasza Boczka i Łukasza Zjawińskiego, ale Korona dwukrotnie odpowiedziała golami Jacka Podgórskiego i Jakuba Łukowskiego. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2. Remis, tym razem 1:1, padł również w meczu Podbeskidzia Bielsko-Biała z ŁKS-em. Na gola Michała Trąbki dla ŁKS-u zaledwie dwie minuty później odpowiedział Kamil Biliński. Bielszczanie tym samym czekają na zwycięstwo od 20 listopada zeszłego roku.

Miedź Legnica i Widzew Łódź z wygranymi w 26. kolejce I ligi

W sobotę kolejne zwycięstwo odniosła za to Miedź Legnica, która pewnie zmierza po awans do ekstraklasy. Legniczanie przegrywali z Resovią 0:1 po golu Rafała Mikulca, ale jeszcze w pierwszej połowie po golu Kamila Zapolnika i samobójczym trafieniu Damiana Hilbrychta wyszli na prowadzenie 2:1, którego już nie oddali do końca meczu. Miedzi awans do ekstraklasy może zabrać już tylko kataklizm. Choć mają jedno spotkanie rozegrane więcej, to nad miejscem barażowym mają obecnie aż 18 punktów przewagi!

W miarę bezpieczną przewagę (osiem punktów), ale nad strefą spadkową, ma za to Zagłębie Sosnowiec, które wygrało z czerwoną latarnią ligi, czyli GKS-em Jastrzębie 2:1. Niespodzianką zakończył się mecz GKS-u Katowice z Górnikiem Polkowice. To goście byli górą, wygrywając 2:1 po golu w 90. minucie spotkania. Górnik pozostaje jednak w strefie spadkowej i ma sześć punktów straty do bezpiecznego miejsca. Na miejscu spadkowym znajduje się również Stomil Olsztyn, który przegrał u siebie z Odrą Opole 1:2.

W niedzielę oczy kibiców były za to zwrócone na Łódź, gdzie walczący o bezpośredni awans Widzew grał z walczącym o baraże GKS-em Tychy. Goście wyszli na prowadzenie w 13. minucie za sprawą Krzysztofa Wolkowicza i wynik 0:1 utrzymał się do przerwy. Po niej do roboty wzięli się gospodarze. Ernest Terpilowski wyrównał w 54. minucie, a arcyważną wygraną Widzewowi dał Bartłomiej Pawłowski w 88. minucie spotkania. Dzięki tej wygranej Widzew utrzymuje cztery punkty przewagi nad trzecim miejscem, które zajmuje Arka Gdynia. Radość z wyniku mogą mącić jedynie zamieszki, do jakich doszło przy okazji tego spotkania.

Gdynianie zresztą odpowiedzieli na zwycięstwo Widzewa i również zgarnęli trzy punkty po dramatycznej końcówce meczu ze Skrą Częstochowa. Po pierwszej połowie Arka prowadziła 2:1 po golach Huberta Adamczyka i Karola Czubaka dla Arki i trafieniu Adama Mesjasza dla Skry Częstochowa. Goście wyrównali w 84. minucie za sprawą Krzysztofa Napory, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. W 90. minucie wygraną Arce dał Hubert Adamczyk.

Najbardziej dramatyczna końcówka miała jednak miejsce w Głogowie. Od 55. minuty Chorbry prowadził już 2:0 po golach Dennisa van der Heijdena i Olivera Praznovsky'ego. Taki wynik utrzymywał się do 88. minuty, kiedy gola kontaktowego zdobył Szymon Kobusiński. Puszcza napierała i w 91. minucie zdołała wyrównać. Gola na wagę jednego punktu zdobył Piotr Mroziński.

W tabeli zdecydowanym liderem jest Miedź Legnica. Na drugim miejscu znajduje się Widzew Łódź. Lokaty dające prawo gry w barażach zajmują Arka Gdynia, Korona Kielce, Chrobry Głogów i ŁKS. O baraże walczy jednak więcej klubów. Szósty ŁKS ma zaledwie dwa punkty przewagi nad 10. Podbeskidziem! Na dodatek, wszystkie zespoły od 7. do 10. miejsca mają do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz. Chodzi o spotkania 25. kolejki, które zostały przełożone przez powołania piłkarzy do reprezentacji. Te mecz odbędą się od 5 do 7 kwietnia.

Strefę spadkową okupują GKS Jastrzębie (16 punktów), Stomil Olsztyn i Górnik Polkowice (po 20 punktów). Zajmująca pierwsze bezpieczne miejsce Puszcza Niepołomice zgromadziła 26 punktów.