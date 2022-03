"Znamy pierwszego beniaminka". Powrót do ekstraklasy jest już niemal pewny. Deklasacja

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Zespół Wojciecha Łobodzińskiego wygrywa jak chce, kiedy chce i w zasadzie można mu już gratulować powrotu do elity po trzech latach. Miedź, która z hukiem spadła z ekstraklasy w 2019 roku, po 22. kolejkach tego sezonu ma 50 punktów, jest liderem i wyprzedza drugi w tabeli Widzew Łódź o 8 punktów. Sytuacja klubu z Dolnego Śląska jest jeszcze lepsza, gdy spojrzymy na przewagę nad trzecią Koroną Kielce. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego traci do Miedzi aż 13 punktów, a biorąc pod uwagę, że bezpośredni awans do ekstraklasy wywalczą dwa najlepsze zespoły 1. ligi, to w Legnicy mogą już zacząć chłodzić szampany.

REKLAMA

"Znamy pierwszego beniaminka", "zasłużony awans", "wielka praca trenera Łobodzińskiego" - to tylko niektóre z komentarzy po pierwszych dwóch meczach Miedzi w rundzie wiosennej. Dwa gładkie zwycięstwa: najpierw 2:0 ze Skrą Częstochowa, później 3:1 z Puszczą Niepołomice, sprawiły, że pozostałe kluby mogą w zasadzie zapomnieć o pierwszym miejscu. To jest zarezerwowane dla Miedzi, zespołu niezwykle zbalansowanego i po prostu deklasującego resztę ligi.

"Mam dreszcze". Ukraiński piłkarz reaguje na decyzję Polaków

"Chyba nikt nie spodziewał się, że nasz plan wypali tak dobrze"

- Wojciech Łobodziński miał pomysł, miał przygotowany profil zawodników, których potrzebuje, przemodelował ustawienie i styl gry, a teraz mogę powiedzieć, że jego wizja i pomysły się sprawdziły. Przed sezonem myśleliśmy o ekstraklasie, ale zakładaliśmy, że przezimujemy w strefie barażowej i na wiosnę spróbujemy zaatakować - mówił nam w trakcie przerwy zimowej Tomasz Brusiło, prezes legnickiego klubu. Dziś Miedź już nie musi atakować, musi bronić, a właściwie spokojnie grać to, co w poprzednich meczach.

A przecież przed tym sezonem nie brakowało głosów, że w Miedzi znów jest zbyt wielu obcokrajowców, że piłkarze nie biorą odpowiedzialności za wyniki, że zarabiają dobre pieniądze - jak na pierwszą ligę - i ekstraklasa wcale nie jest im na rękę. - Te opowieści można włożyć między bajki. Dla mnie nie ma różnicy, czy piłkarz jest Polakiem, czy obcokrajowcem. Musi po prostu dawać jakość, a do tego mieć odpowiednią mentalność - wyjaśniał Wojciech Łobodziński. - I ja w tych chłopakach to widzę. Zresztą kiedy przed sezonem układaliśmy wszystko z dyrektorem sportowym i asystentami, to już wtedy widzieliśmy w tej drużynie ogromny potencjał. Chcieliśmy powalczyć o ekstraklasę, ale chyba nikt nie spodziewał się, że nasz plan wypali tak dobrze. A to nie koniec procesu - dodawał w rozmowie ze Sport.pl w grudniu.

Zapomniany ulubieniec Beenhakkera robi furorę! Szturm na ekstraklasę

Jakość i brak zapaści

Miedź zimą sprowadziła tylko jednego zawodnika: Jensa Martina Gammelby'ego. Władze klubu i trener uznali, że to nie czas na uzupełnienia kadry, zawodników do rywalizacji. Czas na piłkarza, który z miejsca wskoczy do składu i podniesie poziom drużyny. 27-letni Duńczyk te kryteria spełnia, a prawa strona obrony Miedzi wydaje się zabezpieczona nie tylko na poziomie 1. ligi, ale też ekstraklasy.

A w czym tkwi największa siła drużyny Wojciecha Łobodzińskiego? - Nie ma konfliktów, wszyscy dobrze się dogadujemy, mamy plany, mamy pomysły i je realizujemy. Ważne też, że niemal wszyscy piłkarze są anglojęzyczni, to pomaga w codziennej pracy. Mieliśmy też kilka momentów przełomowych: zmiana ustawienia, zmiana pozycji niektórych piłkarzy, to wszystko dało efekty - tłumaczył trener. Ale najwięcej efektów daje po prostu regularność, bo poza drobnymi spadkami formy, Miedź nie miała w tym sezonie żadnej zapaści. Czego nie można powiedzieć o ligowych rywalach.

Pasjonująca walka o awans

Widzew Łódź, Korona Kielce, Chrobry Głogów, Arka Gdynia, Podbeskidzie Bielsko-Biała, GKS Tychy, Sandecja Nowy Sącz, ŁKS Łódź, a także Resovia i Odra Opole - to lista zespołów, które mogą w tym sezonie liczyć się jeszcze w walce o awans do ekstraklasy. Dlaczego jest tak długa? Po pierwsze: specyfika ligi, w której każdy może wygrać z każdym, co powoduje wielki ścisk w tabeli. Po drugie: system rozgrywek, dający szansę walki o ekstraklasę w barażach drużynom z miejsc 3-6. A to sprawia, że 11. w tabeli Odra Opole ma po 22. kolejkach tylko cztery punkty straty do miejsca barażowego. Oczywiście walka będzie też, a może przede wszystkim, o drugie miejsce. Tu faworytem wydaje się Widzew Łódź, ale nawet 7. w tabeli GKS Tychy wciąż może myśleć o bezpośrednim awansie.

Dlatego druga część sezonu na zapleczu ekstraklasy zapowiada się niezwykle interesująco. No, może poza walką o pierwsze miejsce, bo na dziś wydaje się zarezerwowane dla Miedzi Legnica.