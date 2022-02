Świetne wieści dla polskiego klubu. Po dwóch miesiącach FIFA zdejmuje zakaz

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiały się informacje, że ŁKS Łódź zmaga się z problemami finansowymi. Klub występujący na zapleczu Ekstraklasy zwlekał dziewięć miesięcy z zapłatą FC Nordsjaelland za Mikkela Rygaarda. Dodatkowo ŁKS nie uregulował wszystkich należności wobec Dragoljuba Srnicia oraz Carlosa Morosa Gracii, który grali dla łodzian odpowiednio w sezonie 2019/2020 i 2020/2021.

Oficjalnie: ŁKS Łódź może rejestrować nowych piłkarzy. Zakaz transferowy został zdjęty

ŁKS Łódź wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że może już rejestrować nowych piłkarzy. "Na początku roku FIFA nałożyła na ŁKS zakaz rejestracji nowych piłkarzy (ze względu na zaległości finansowe wobec byłych zawodników), ale nasz klub uregulował już wszystkie zobowiązania, więc tzw. zakaz transferowy został z ŁKS-u zdjęty" - przekazał ŁKS. Łodzianie otrzymali zakaz transferowy na początku stycznia tego roku.

Jako pierwszy o zakazie transferowym dla ŁKS-u poinformował Mirko Poledica, czyli szef serbskiego Związku Zawodowych Piłkarzy. Komunikat ze strony pierwszoligowego klubu pojawił się we wtorek 22 lutego, co oznacza, że został zdjęty po pięciu dniach roboczych, na co wskazują przepisy FIFA. W październiku zeszłego roku kapitał spółki został podniesiony o siedem milionów złotych, co potwierdził Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS.

Tym samym ŁKS Łódź może w pełni się skupić na walce o awans do Ekstraklasy. Obecnie zespół prowadzony przez Kibu Vicunę zajmuje dziewiąte miejsce z 29 punktami i traci 15 punktów do prowadzącej Miedzi Legnica. ŁKS traci zaledwie punkt do GKS-u Tychy, który zajmuje ostatnie miejsce, gwarantujące miejsce w play-offach o awans do Ekstraklasy.